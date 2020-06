Psoriasi: Rimedi Naturali

La psoriasi è una patologia infiammatoria della pelle , quasi sempre cronica-recidivante, di natura non contagiosa , che insorge per effetto di un'iperproliferazione dei cheratinociti epidermici ed è causa di distintive eruzioni cutanee (es: squame , placche argentee, chiazze rossastre ecc.) in svariate parti del corpo, tra cui in particolare: cuoio capelluto, ascelle , gomiti, mani , ginocchia e piedi .

Rimedi Naturali

Rimedi Naturali Contro la Psoriasi: quali sono?

La psoriasi si pone a metà tra il disturbo vero e proprio e una necessità cosmetica: la psoriasi non può essere trattata con prodotti naturali per le fasi di decorso acuto.In erboristeria si possono acquistare molti prodotti ad uso topico per il trattamento della psoriasi come balsami , creme, pomate e gel.Questi rimedi naturali dovranno essere formulati con droghe mirate, che agiscono direttamente sul disturbo: i principi attivi che ne derivano dovranno promuovere attività antiossidanti , riepitelizzanti, antinfiammatorie ed antisettiche . Inoltre, il prodotto dovrà essere caratterizzato da oli o cere ad azione emolliente e protettiva per rendere morbida la pelle.Di seguito sono riportati alcuni esempi che si configurano ottimi rimedi per alleggerire la psoriasi: