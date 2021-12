Rimedi naturali per vescica iperattiva

Introduzione

Avere una vescica iperattiva significa che la vescica ha problemi ad immagazzinare normalmente l'urina. I sintomi comuni includono: il bisogno di andare in bagno più spesso del solito, non essere in grado di trattenere l'urina, incontinenza, perdite di urina e necessità di urinare più volte durante la notte. Nel tempo, questi sintomi possono influenzare il normale svolgimento delle azioni quotidiane, il lavoro o la qualità del sonno. Le cause possono essere molteplici e diverse: l'invecchiamento, condizioni mediche come il morbo di Parkinson, ostruzione della vescica e muscoli pelvici deboli. Esistono rimedi come erbe, esercizi e terapie comportamentali per aiutare a gestire i sintomi urinari.