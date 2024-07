Rimedi naturali per il naso chiuso: quali sono?

Come liberare il naso chiuso velocemente? I rimedi cui si può ricorrere per trarre sollievo dalla condizione di naso chiuso (o congestione nasale) sono diversi e possono variare in funzione della causa che ha dato origine al problema. Per favorire la rapida liberazione del naso può essere utile ricorrere a trattamenti e rimedi che agiscano a livello locale, in modo da avere una sensazione di sollievo pressoché immediata.

Perché il naso si chiude? Il naso chiuso è un sintomo che si manifesta frequentemente in presenza di malattie da raffreddamento, come ad esempio, raffreddore ed influenza. In alcuni casi, tuttavia, il naso potrebbe chiudersi anche a causa di altri fattori, come ad esempio, allergie, deviazione del setto nasale, presenza di polipi, ecc. Tralasciando le opzioni chirurgiche necessarie quando il naso si chiude per via di un'ostruzione fisica (ad esempio, polipi nasali), per liberare il naso è possibile ricorrere a svariati tipi di trattamenti, sia farmacologici che di origine naturale. In questo articolo ci occuperemo dei rimedi naturali per il naso chiuso che possono rivelarsi particolarmente - ma non esclusivamente - utili quando questo sintomo è provocato da disturbi e malattie da raffreddamento, quali sono raffreddore ed influenza.

Soluzioni ipertoniche per liberare il naso Le soluzioni ipertoniche per il naso sono soluzioni saline aventi una tonicità maggiore rispetto a quella posseduta dai fluidi presenti all'interno delle cellule localizzate a livello della mucosa nasale. Queste soluzioni non contengono farmaci e sono classificate come dispositivi medici, per tale ragione, possono essere considerate come dei rimedi naturali per il naso chiuso. Sono particolarmente utilizzate allo scopo le soluzioni ipertoniche a base di acque termali e le soluzioni ipertoniche a base di acqua di mare. L'azione decongestionante nasale delle soluzioni ipertoniche è imputabile all'effetto osmotico che si viene a creare nel momento in cui la soluzione entra in contatto con le cellule costituenti la mucosa nasale. Le soluzioni ipertoniche possono rappresentare un buon rimedio naturale per liberare il naso sia quando il sintomo è dovuto a raffreddore o influenza, sia quando è dovuto ad allergie. Queste soluzioni, per facilitarne l'uso, sono spesso commercializzate in forma di spray nasali. Ad ogni modo, per il corretto modo d'impiego e per conoscere dosi e tempi di utilizzo, si raccomanda l'attenta lettura delle istruzioni del prodotto. Per approfondire: Soluzione ipertonica per il naso: quando usarla ed effetti collaterali

Acqua di Sirmione per il naso chiuso L'acqua di Sirmione è un'acqua termale sulfurea salsobromoiodica, quindi ricca di zolfo, sodio, bromo e iodio. Grazie alla sua particolare composizione, all'acqua si Sirmione è attribuita la capacità di esercitare un'azione mucolitica diretta, cui si aggiunge un'attività di normalizzazione del funzionamento delle mucose nasali e un'azione antinfiammatoria. Per questa ragione, l'acqua di Sirmione è indicata come rimedio naturale per il naso chiuso; non a caso, viene commercializzata in forma di spray nasali da utilizzare allo scopo. Naturalmente, anche se non si tratta di un farmaco, si raccomanda di attenersi sempre alle indicazioni per il corretto modo d'uso riportate sulla confezione o sul foglio informativo presente nella scatola del prodotto, avendo cura di non eccedere mai le dosi giornaliere raccomandate. Per approfondire: Acqua di Sirmione: caratteristiche e proprietà. Come si usa?

Suffumigi per aprire il naso I suffumigi sono sicuramente fra i rimedi naturali per il naso chiuso più conosciuti ed efficaci. Per effettuare i suffumigi è sufficiente porre in una ciotola dell'acqua molto calda all'interno della quale possono essere disciolte o miscelate sostanze dotate di azione espettorante, decongestionante e balsamica. Spesso, per ottenere questi effetti ed effettuare dei suffumigi "naturali", si ricorrere all'uso di oli essenziali. In alternativa, è possibile disciogliere in acqua del sale grosso al posto degli oli essenziali. Per ottenere l'effetto decongestionante nasale, i vapori sprigionati dalla soluzione acquosa calda devono essere inalati avvicinando la testa alla ciotola. Se consigliato o espressamente indicato nelle istruzioni per il corretto modo d'uso del prodotto disciolto nell'acqua calda, al fine di limitare la dispersione del vapore, la testa può essere coperta con un asciugamano. In alternativa a ciotola ed asciugamano, si segnala che in commercio è possibile reperire strumenti specifici per l'esecuzione dei suffumigi noti con il nome di "inalatori di vapore". Va comunque precisato che nonostante l'esecuzione di suffumigi sia un rimedio naturale ampiamente sfruttato, prima di ricorrervi è sempre opportuno il consulto preventivo con il proprio medico . Il consiglio di questa figura sanitaria è ancor più necessario se si soffre di particolari disturbi o malattie e/o se si decide di effettuare suffumigi con oli essenziali. Ricordiamo, infatti, che l'uso di oli essenziali deve essere fatto con estrema cautela in quanto si tratta di prodotti altamente concentrati che possono risultare irritanti per pelle e mucose, dotati di un certo potere allergizzante e il cui uso può risultare controindicato. Ricordiamo, infine, che qualora si decidesse di utilizzare gli oli essenziali per i suffumigi, è essenziale acquistare prodotti che siano stati espressamente realizzati per questo tipo di utilizzo. Per approfondire: Suffumigi: cosa sono? Come farli?