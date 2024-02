Il meteorismo rappresenta un disturbo fastidioso e sgradevole che si manifesta con gonfiore addominale: è causato principalmente da un eccesso di gas presenti, spesso accompagnato da stipsi o diarrea, crampi addominali, eruttazione e flatulenza.

Anche in questo caso in erboristeria si possono acquistare alcuni validi prodotti naturali per alleggerire il disturbo, non dimenticando che un'alimentazione corretta e uno stile di vita sano si configurano come le basi per la prevenzione e la risoluzione di tutti i disturbi di leggera e media entità.

Le cause che favoriscono il meteorismo sono molteplici e spaziano in diversi ambiti: ansia, depressione, stress ed insonnia, correlati a cattive abitudini alimentari e sedentarietà, possono potenziare il meteorismo a tal punto da trasformarlo in un disturbo decisamente imbarazzante e fastidioso. Infatti, se il pasto viene consumato di fretta, senza porre attenzione alle giuste combinazioni alimentari, si rischia di ingerire consistenti quantità di aria; se poi si assumono molti dolci, gli zuccheri presenti subiscono una fermentazione a livello intestinale provocando una fastidiosa tensione addominale. La situazione, poi, si aggrava ancor di più in presenza di intolleranze alimentari, come quella al lattosio. Il meteorismo può anche rispecchiare condizioni più gravi, come patologie intestinali ed epatiche (in tal caso i rimedi naturali non sarebbero adatti); inoltre, la pancia gonfia può essere conseguente all'assunzione di altri prodotti erboristici, quali lassativi a base di eteropolisaccaridi (fibre) - che si gonfiano a livello gastro-intestinale - e lassativi antrachinonici stimolanti, che irritano la mucosa dell'ultimo tratto dell'intestino.

Tra rimedi naturali contro il meteorismo spicca soprattutto il carbone, ma non sono trascurabili nemmeno le tisane con estratti di piante carminative che agiscono diminuendo il gonfiore a livello addominale; ad esempio: finocchio, anice, cumino, sono i più noti, ma anche melissa, mirto e camomilla. Sono tutti abbastanza efficaci per contrastare il meteorismo.