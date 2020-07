Generalità Cos'è il Mal da Movimento? Prima di descrivere quali possono essere i rimedi naturali per il mal da movimento, è utile fare un piccolo passo indietro per capire cosa è il mal da movimento, quali sono le cause, quali i suoi sintomi e il perché è un disturbo così fastidioso. Shutterstock Anche noto come mal di viaggio o cinetosi, il mal da movimento è un disturbo che si caratterizza per la comparsa di diversi sintomi - i più comuni sono nausea, vomito e vertigini - che possono insorgere durante viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto (auto, aereo, treno, nave, ecc.). Si ritiene che la sintomatologia tipica del mal di viaggio sia il risultato di una contrastante interpretazione dei dati che arrivano dal sistema vestibolare dell'orecchio interno, dall'occhio e dal sistema propriocettivo. I sintomi possono essere scatenati dal moto non uniforme del corpo che si può verificare, appunto, proprio in caso di viaggi e spostamenti con mezzi vari. Fra i fattori di rischio che possono favorire la comparsa della sintomatologia, ricordiamo: l'ansia, la paura, l'eccessivo calore o la scarsa ventilazione all'interno del mezzo di trasporto. Alcune persone risultano maggiormente sensibili agli stimoli che possono favorire la comparsa del mal di movimento; si tratta in particolare (ma non esclusivamente) di donne in gravidanza, bambini di età compresa fra i 2 a i 12 anni e persone che soffrono di emicrania. Per approfondire: Cinetosi

Fitoterapia Rimedi Fitoterapici ed Erboristici contro il Mal da Movimento La pianta maggiormente utilizzata per contrastare il mal da movimento, la nausea e il vomito che tipicamente lo accompagnano è lo zenzero (nome scientifico Zingiber officinalis). Shutterstock Le proprietà antiemetiche sono attribuite soprattutto ai gingeroli e agli shogaoli presenti nella pianta. In commercio, è possibile reperire numerosi integratori alimentari o parafarmaci a base di estratti di zenzero ideati proprio per contrastare la nausea ed il vomito, anche - ma non solo - associati al mal da movimento. Tali prodotti sono generalmente realizzati in forma di capsule, pastiglie o caramelle. Lo zenzero, inoltre, risulta utile anche per favorire la digestione grazie alle attività procinetiche ed eupeptiche di cui è dotato. È importante precisare, tuttavia, che anche se si tratta di un rimedio di origine naturale, ciò non significa che i prodotti a base di zenzero possano essere impiegati in maniera indiscriminata o che non possano causare effetti indesiderati o avere controindicazioni. Ricordiamo, infatti, che l'impiego dello zenzero e dei prodotti che lo contengono è da evitare in individui: Con colelitiasi;

Con fattori di rischio per lo sviluppo di episodi emorragici;

In gravidanza;

Con allergia nota allo stesso zenzero o agli altri componenti presenti nel prodotto a base di zenzero che si deve assumere. Lo zenzero, inoltre, è in grado di instaurare interazioni farmacologiche con diversi farmaci, come ad esempio, anticoagulanti orali, antidiabetici e bloccanti dei canali del calcio. Per maggiori informazioni: Zenzero in Erboristeria NOTA BENE Alla luce di quanto finora detto, appare chiaro come "rimedio naturale" non sia sinonimo di sicurezza. Pertanto, prima di assumere qualsiasi prodotto a base di zenzero, è fondamentale chiedere consiglio al proprio medico, soprattutto se si soffre di disturbi o malattie, si è in gravidanza, si sta allattando al seno o si stanno assumendo farmaci o prodotti di qualsiasi tipo.

Aromaterapia Oli Essenziali contro il Mal da Movimento L'aromaterapia, per sconfiggere il mal da movimento e i suoi sintomi, suggerisce di ricorrere - generalmente per inalazione - all'olio essenziale di basilico, all'olio essenziale di menta, ma anche all'olio essenziale di zenzero (ad esempio, si consiglia di mettere due o tre gocce di olio essenziale su un batuffolo di ovatta e annusarlo di tanto in tanto). Precisiamo, tuttavia, che gli oli essenziali devono essere maneggiati con cura, poiché si tratta di sostanze molto concentrate che possono irritare la cute e le mucose se vi entrano in contatto. Per approfondire: Aromaterapia: Curarsi con gli Oli Essenziali

Floriterapia Fiori di Bach contro il Mal da Movimento Secondo la floriterapia di Bach, il rimedio utile contro il mal da movimento è Scleranthus (Scleranthus annuus). Si tratta della nona pianta scoperta da Bach ed esso riteneva che fosse indicata per le persone indecise con difficoltà nel fare scelte fra due possibili alternative. Per maggiori informazioni, leggi anche: Fiori di Bach: Cosa sono e Caratteristiche

Omeopatia Rimedi Omeopatici contro il Mal da Movimento Per quanto riguarda, invece, i rimedi omeopatici che si possono impiegare per prevenire e contrastare il mal da movimento e i suoi sintomi, ricordiamo: Cocculus indicus : rimedio indicato per il mal da movimento associato a nausea, vomito, vertigini e talvolta diarrea. Per prevenire il disturbo nei giorni precedenti al viaggio si può ricorrere, ad esempio, alla diluizione di 30 CH ; mentre un'ora prima del viaggio e durante lo stesso è possibile ricorrere alle diluzioni 5 CH , 7 CH o 9 CH .

: rimedio indicato per il mal da movimento associato a nausea, vomito, vertigini e talvolta diarrea. Per prevenire il disturbo nei giorni precedenti al viaggio si può ricorrere, ad esempio, alla diluizione di ; mentre un'ora prima del viaggio e durante lo stesso è possibile ricorrere alle diluzioni , o . Tabacum 9 CH : indicato per mal d'auto e mal di mare caratterizzato da sintomi come forte senso di nausea, vertigini e pallore, ma che tendono a migliorare con l'aria fresca.

: indicato per mal d'auto e mal di mare caratterizzato da sintomi come forte senso di nausea, vertigini e pallore, ma che tendono a migliorare con l'aria fresca. Petroleum 5-7 CH: indicato per mal d'auto, mal di mare e mal d'aereo con forte nausea, vomito, sudori freddi e dolori addominali.

Digitopressione Braccialetti Antinausea contro il Mal da Movimento I braccialetti antinausea si basano sul concetto della digitopressione secondo cui, premendo un determinato punto localizzato sul corpo, è possibile prevenire e contrastare diversi disturbi. Shutterstock Nel caso specifico della nausea indotta dal mal da movimento, il punto su cui esercitare pressione è il P6 ed è localizzato tra i due tendini sulla parte interna dell'avambraccio, a circa 4 cm dalla piega del polso. I braccialetti antinausea sono dotati di un bottoncino la cui cupola deve essere posizionata all'interno - quindi a contatto con la cute - precisamente in corrispondenza del suddetto punto P6. I braccialetti antinausea possono essere usati anche in caso di nausea di diversa origine, non causata dal mal da movimento, come ad esempio, la nausea gravidica. Benché l'efficacia non sia la stessa per tutti gli individui, sono in molti coloro che - dopo aver provato i braccialetti antinausea - hanno dichiarato di averne tratto beneficio in maniera più o meno significativa. NOTA BENE Le pratiche sopra descritte non sono accettate dalla scienza medica, non sono state sottoposte alle verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Per questi motivi, potrebbero risultare del tutto inefficaci o addirittura pericolose per la salute. Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo. Prima di utilizzare rimedi e trattamenti alternativi per contrastare il mal da movimento, è bene chiedere consiglio al proprio medico.