Anche fattori fisiologici possono influenzare e aggravare la presenza dell'alopecia; tra questi questi, si segnalano l' invecchiamento e i cambiamenti ormonali ( alopecia androgenetica ): in seno ai bulbi capilliferi, il testosterone soggiace all'attività dell' enzima 5-alfa-reduttasi , che lo converte velocemente in diidrossi-testosterone ; quest'ultimo va a legarsi con i recettori degli androgeni , di conseguenza il bulbo pilifero si infiamma, il capello cade e il risultato finale è la formazione di minuscoli peletti.

L'alopecia ha una natura multifattoriale , cioè dipende da più cause , tra cui:

L' alopecia è un disturbo sempre più sentito dal punto di vista estetico. Non a caso, infatti, alle volte, le ripercussioni psicologiche legate alla caduta dei capelli sono ben più gravi delle conseguenze fisiche.

Farmaci o Rimedi Naturali

Prima di adottare qualsiasi tipo di rimedio per contrastare la caduta dei capelli, sarebbe utile sottoporsi ad un controllo specialistico dal tricologo per la valutazione del quadro clinico: lo specialista potrebbe consigliare una cura farmacologica, come il minoxidil, la finasteride e l'estrone solfato, se lo ritiene opportuno, oppure consigliare alcuni rimedi naturali che, seppur meno efficaci nel contrastare la caduta, sono scevri da effetti collaterali significativi.

In generale, la perdita dei capelli è inevitabile; infatti, con l'interruzione del trattamento erboristico (se si parla di rimedi naturali), l'alopecia tende a ritornare o comunque ad aggravarsi: i rimedi naturali ad azione topica non agiscono intaccando direttamente l'enzima responsabile della caduta del capello, poiché solamente alcuni farmaci possono bloccare il 5-alfa-reduttasi, impedendo la conversione del testosterone in diidrossi-testosterone.

Per coadiuvare tale effetto, possono essere utili integratori a base di serenoa repens, pigeo africano e semi di zucca assunti per os.