Ridurre il Colesterolo con Rimedi Naturali

Modalità di Assunzione Modalità di assunzione dei rimedi naturali per ridurre il colesterolo L'esperto deve indirizzare il cliente non solo verso la scelta del prodotto più adatto per il suo organismo, ma anche verso le modalità d'uso migliori. Nel caso del prodotto combinato, le compresse dovrebbero essere assunte due volte al giorno, prima dei pasti principali. L'abitudine di assumere le compresse prima del pranzo e della cena è importante, non solo per sfruttare il meccanismo d'azione dei prodotti, ma anche per richiamare l'attenzione della persona. Ingerire un integratore prima del pasto dovrebbe infatti configurarsi come espediente per ricordare che si soffre di ipercolesterolemia; di conseguenza, sarebbe inutile e sbagliato assumere le compresse per poi abbuffarsi di cibi grassi e ipercalorici. In tal caso, il rimedio naturale non riuscirebbe a ridurre i livelli di colesterolo ematico.