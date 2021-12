Rimedi Naturali per Capelli Grassi

Premessa Shutterstock Antichissimo ed indiscusso mezzo di seduzione, capelli sani, lucenti e forti sono da sempre simbolo universale di bellezza e sensualità; se però i capelli sono grassi, fragili, sottili e spenti, la speranza di avere chiome perfette e seducenti appare sempre più lontana ed irraggiungibile. In questo articolo si affronteranno alcuni tra i rimedi naturali per risolvere il problema definito, tecnicamente, seborrea grassa.

Capelli Grassi Capelli Grassi: Cosa sono? Questo disturbo imbarazzante e molto comune si concretizza in quelli che siamo soliti definire "capelli grassi": l'eccessiva produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee, infatti, forma nei capelli una patina appiccicosa e lucida, che rende il capello sporco alla vista, opaco ed associato spesso ad un odore sgradevole. Le ghiandole sebacee, in condizioni normali, producono la giusta quantità di sebo, che serve a nutrire e a proteggere il capello: quando però si verificano condizioni particolari, come per esempio stress, alimentazione scorretta e lavaggi troppo frequenti, queste ghiandole rispondono con un'iperproduzione sebacea che, nel capello, appare come un vero e proprio olio. Anche problemi legati all'apparato digerente, scompensi ormonali, mal funzionamento del fegato e ciclo mestruale influiscono sulla produzione di sebo.

Lavare i Capelli Capelli Grassi e Lavaggio dei Capelli: Cosa sapere Un errore commesso da molte persone soggette al problema dei capelli grassi è rappresentato dalla mania di lavare spesso i capelli: gran parte dei detergenti sono formulati con ingredienti molto aggressivi, che eliminano tutto il grasso del cuoio capelluto costringendo le ghiandole sebacee a potenziare la produzione di sebo, quindi peggiorando la situazione. È bene evidenziare, comunque, che non è il lavaggio in sé a creare questa anomala produzione di sebo, ma la qualità del lavaggio: l'utilizzo di shampoo delicati, ad esempio, sembra non andare a sradicare del tutto il normale grasso del cuoio capelluto, mantenendo costante la produzione sebacea da parte delle ghiandole. Per trovare lo shampoo più idoneo ad una cute che presenta problemi di seborrea grassa, è opportuno rivolgersi ad uno specialista.

Alimentazione Corretta Capelli Grassi e Dieta: qual è il rapporto? Il primo rimedio che si deve considerare è la correzione dell'alimentazione: la dieta, infatti, influisce moltissimo sulla salute del capello. È sempre buona norma consumare cibi freschi, frutta e verdura di stagione, fonti di vitamine e minerali importantissimi per la bellezza e la salute dei capelli.

Da ricordare, però, che con la sola correzione dell'alimentazione non è possibile risolvere completamente il problema dei capelli grassi.

Rimedi Erboristici Capelli Grassi ed Erboristeria Uno shampoo a base di betulla, ginepro ed edera può essere un buon rimedio naturale contro i capelli grassi: La betulla (Betula Alba) vanta proprietà disinfettanti ed antinfiammatorie.

Il ginepro (Juniperus communis) sembra influenzare le ghiandole sebacee nella produzione di sebo. Vanta inoltre proprietà antisettiche (disinfettanti): a volte, ma non sempre, il capello grasso è anche causato da una scarsa igiene, quindi il grasso in eccesso si accumula sul cuoio capelluto. Ecco quindi che l'uso di sostanze disinfettanti aiuta a purificare la zona interessata.

L'edera (Hedera Helix) è molto usata nella cosmesi nel trattamento dei capelli grassi: le sue proprietà vasocostrittrici ed astringenti sono infatti molto interessanti nell'alleviare la seborrea grassa. Altro rimedio naturale è il tè (Camelia sinensis), che grazie alle sue proprietà astringenti agisce come agente sebo-regolatore. Sembra che anche l'acqua marina rappresenti un valido rimedio naturale per alleviare il problema dei capelli grassi: il sale presente nell'acqua agisce regolando la produzione di sebo, che dovrebbe ritornare normale.

L'acqua marina, però, ha l'inconveniente di seccare troppo i capelli e di creare il tipico "effetto paglia". Ancora, la menta (Mentha x piperita) è una pianta molto utilizzata nella cosmesi, perché regola la produzione di sebo, grazie alle sue proprietà balsamiche e disinfettanti.