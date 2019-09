Rimedi contro l'alitosi di Redazione MyPersonalTrainer

Alitosi In primo luogo si deve considerare l'alitosi come un vero e proprio disturbo del cavo orale, ben lontano dal rappresentare un semplice ed imbarazzante problema. L'alitosi esprime una condizione caratterizzata dalla sgradevole emissione di aria maleodorante dalla bocca, la cui ricerca eziologica può spaziare in diversi ambiti: nel caso in cui si consideri un'alitosi fisiologica (e non patologica) le cause, come vedremo, possono essere molteplici.

Cause di alitosi Prima di tutto una scarsa igiene orale promuove la proliferazione della flora batterica orale, che attacca i residui di cibo: la conseguenza, inevitabile, sarà una decomposizione degli stessi con successiva ed immediata liberazione di gas a base di zolfo.

Anche i cibi come aglio e cipolla, appartenenti alla famiglia delle Liliacee, sono decisamente sconsigliati per chi soffre di questo problema, così come pesce e carni rosse conservate (alimenti che naturalmente non possono essere esclusi del tutto, vista l'importanza nutrizionale che rivestono nell'alimentazione umana).

Fumo e digiuno Il fumo di sigaretta o di pipa non è certo un rimedio contro l'alitosi, anzi, sembra proprio che ne rappresenti una delle cause più importanti: fumare, infatti, comporta un aumento della secrezione di acidi nell'apparato digerente, di conseguenza produce un odore sgradevole in bocca.

Non si deve pensare poi che il digiuno possa risolvere questo problema imbarazzante: infatti, abitudini alimentari scorrette (in questo caso i due comportamenti alimentari complementari: mangiare troppo e digiunare a lungo) provocano un alito sgradevole. La masticazione aiuta a portare via le cellule morte presenti nella bocca: nel caso del digiuno, queste cellule non vengono asportate e formano un sottile strato maleodorante.

Dieta scorretta Anche le cattive abitudini alimentari possono favorire l'alitosi: latte, formaggio e yogurt possono contribuire all'aumento dell'alito cattivo a causa delle proteine del latte, molto "appetibili" ai batteri, che le metabolizzano producendo sostanze di cattivo odore.

Patologie ed alitosi Difetti del metabolismo, insufficienza renale, problemi epatici ed assunzione di certe categorie di farmaci (antipertensivi, antidepressivi, diuretici ed ansiolitici) tendono a diminuire la produzione di saliva, favorendo il verificarsi dell'alitosi. La saliva, infatti, rappresenta un meccanismo di detersione efficace della bocca. Inutile dire che nel caso in cui l'alitosi dipenda da queste patologie, il problema da risolvere in primis non sarà certo l'alitosi, e che i rimedi naturali fin qui esposti non saranno certo efficaci nell'alleviare il disturbo scatenante.

Igiene della bocca Come si è capito, un'attenta e scrupolosa igiene della bocca è la prima tecnica da adottare per cercare di porre rimedio all'alitosi: sebbene sia importante e corretto usare dentifricio e spazzolino in maniera appropriata, dato che il vero obiettivo è eliminare il problema alla radice, con il solo utilizzo di questi strumenti si rischia di mascherare solo temporaneamente il disturbo.