A Cosa Serve la Rianimazione Cardiopolmonare e Perché è Importante Eseguirla

La rianimazione cardiopolmonare serve per "mimare" il lavoro normalmente effettuato dal cuore, dai polmoni e dalle vie aeree allo scopo di garantire il circolo ematico e il trasporto di ossigeno ad organi e tessuti, anche quando l'individuo ha smesso di respirare e il suo cuore non si contrae più o non riesce a a far circolare il sangue all'interno dei vasi sanguigni (come avviene, ad esempio, in caso di morte cardiaca improvvisa - o arresto cardiaco - o in caso di infarto).

Attraverso la pratica della rianimazione cardiopolmonare, si dovrebbe riuscire a preservare le cellule dell'organismo dai danni e dalla morte derivanti dal mancato apporto di ossigeno ma, soprattutto, si aumentano le probabilità non solo di sopravvivenza dell'individuo ma anche di recupero senza danni a livello cerebrale. Difatti, nel momento in cui l'ossigeno non arriva più al cervello, nel giro di pochi minuti, le cellule che lo compongono entrano in sofferenza per poi morire se non s'interviene in maniera tempestiva.