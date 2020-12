Respirare meglio: 7 metodi che aiuterebbero a purificare i polmoni

3. Drenaggio posturale

Il drenaggio posturale sfrutta la gravità per rimuovere il muco dai polmoni. Questa pratica può migliorare la respirazione e aiutare a trattare o prevenire le infezioni polmonari.



Le tecniche di drenaggio posturale differiscono a seconda della posizione:

-sdraiarsi sul pavimento o su un letto. Posizionare dei cuscini sotto i fianchi per assicurarsi che il torace sia più basso dei fianchi stessi. Inspirare lentamente attraverso il naso ed espirare attraverso la bocca. Ogni espirazione dovrebbe durare il doppio dell'inspirazione: questo esercizio è chiamato respirazione 1:2. Continuare per qualche minuto;

-sdraiarsi su un lato, appoggiando la testa su un braccio o un cuscino. Posizionare dei cuscini sotto i fianchi. Praticare il modello di respirazione 1:2. Continuare per qualche minuto. Ripetere dall'altra parte;

-mettere una pila di cuscini sul pavimento. Sdraiarsi con la pancia sopra i cuscini. Ricordare di tenere i fianchi più in alto del petto. Piegare le braccia sotto la testa per supporto. Praticare il modello di respirazione 1: 2. Continuare per qualche minuto.