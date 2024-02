Respirare meglio: ecco cosa e come fare

Le persone che fumano , quelle che sono regolarmente esposte all' inquinamento atmosferico e quelle con condizioni croniche che colpiscono il sistema respiratorio , come l' asma , la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e la fibrosi cistica , possono trarre giovamento dal ricorso ai metodi che aiutano a purificare i polmoni e a respirare meglio .

Per respirare meglio è importante anche migliorare la qualità dell'aria in casa .

Se i polmoni sono stati esposti a inquinamento, fumo di sigaretta e altre tossine , possono infiammarsi e diventare congestionati. Infatti, il muco si raccoglie al loro interno per catturare microbi e agenti patogeni, scatenando questa sensazione di "pesantezza". Per migliorare la situazione, si possono utilizzare tecniche specifiche che aiutano a liberare i polmoni da muco e sostanze irritanti , ad alleviare la congestione toracica e a migliorare altri sintomi fastidiosi. Alcuni di questi metodi possono anche aprire le vie aeree, migliorare la capacità polmonare e ridurre l'infiammazione, il che può aiutare a ridimensionare gli effetti dell'inquinamento e del fumo sui polmoni e a respirare meglio.

La salute dei polmoni è vitale per la salute generale di una persona. I polmoni sono organi autopulenti dotati di una capacità caratteristica: iniziano a "guarire" da soli una volta che l'esposizione agli agenti nocivi cessa, per esempio se si smette di fumare.

Le persone possono seguire i passaggi seguenti per pulire i polmoni dal muco in eccesso e respirare meglio:

La tosse è il meccanismo attraverso cui il corpo espelle naturalmente le tossine che ha intrappolato nel muco. La tosse controllata scioglie il muco in eccesso nei polmoni , facendolo risalire attraverso le vie aeree. I medici raccomandano che chi soffre di BPCO la esegua per aiutare a liberare i polmoni.

Il drenaggio posturale sfrutta la gravità per rimuovere il muco dai polmoni . Questa pratica può migliorare la respirazione e aiutare a trattare o prevenire le infezioni polmonari . Le tecniche di drenaggio posturale differiscono a seconda della posizione: - sdraiarsi sul pavimento o su un letto. Posizionare dei cuscini sotto i fianchi per assicurarsi che il torace sia più basso dei fianchi stessi. Inspirare lentamente attraverso il naso ed espirare attraverso la bocca. Ogni espirazione dovrebbe durare il doppio dell'inspirazione: questo esercizio è chiamato respirazione 1:2. Continuare per qualche minuto; - sdraiarsi su un lat o, appoggiando la testa su un braccio o un cuscino . Posizionare dei cuscini sotto i fianchi. Praticare il modello di respirazione 1:2. Continuare per qualche minuto. Ripetere dall'altra parte; -mettere una pila di cuscini sul pavimento. Sdraiarsi con la pancia sopra i cuscini . Ricordare di tenere i fianchi più in alto del petto. Piegare le braccia sotto la testa per supporto. Praticare il modello di respirazione 1: 2. Continuare per qualche minuto.

Un recente studio che ha coinvolto più di 1.000 adulti in Corea ha riferito che le persone che bevevano almeno 2 tazze di tè verde al giorno avevano una funzione polmonare migliore di quelle che non bevevano questa bevanda.

7. Percussioni toraciche

La percussione è un altro modo efficace per rimuovere il muco in eccesso dai polmoni. Un professionista sanitario o un terapista respiratorio utilizzeranno una mano a coppa per battere ritmicamente la parete toracica allo scopo di rimuovere il muco intrappolato nei polmoni. La combinazione di percussione toracica e drenaggio posturale può aiutare a liberare le vie aeree dal muco in eccesso.

Per sapere se i polmoni sono in salute può essere utile ricorrere al saturimetro. Per alcune categorie in farmacia sono disponibili saturimetri gratis.

Per liberare il respiro è utile umidificare una stanza.