Secondo molti esperti, la resilienza è una capacità appartenente alla natura umana ma che non sempre viene attivata e, anche quando si attiva, non sempre porta a risultati positivi. Difatti, la resilienza di un individuo è influenzata da diversi fattori, individuali, sociali e relazionali. Questa diversità può spiegare, ad esempio, perché in condizioni traumatiche e di forte stress alcuni individui riescono ad uscirne senza riportare effetti negativi a lungo termine, mentre altri "soccombono" sotto la pressione esercitata dall'evento traumatico, arrivando in alcuni casi a sviluppare vere e proprie psicopatologie.

In ambito psicologico, la resilienza può essere definita come la capacità dell'individuo di adattarsi in maniera positiva ad una condizione negativa e traumatica.

Naturalmente, quelle sopra citate sono solo alcune delle condizioni in grado di creare forti stress e impattare negativamente sulla vita di adulti e bambini, poiché gli eventi traumatici capaci di perturbare la tranquillità di un individuo sono molti e possono variare anche in funzione del contesto sociale in cui esso vive.

La resilienza NON deve essere confusa con la resistenza, ossia con la capacità di una persona di resistere - quindi di opporsi, non di adattarsi - a particolari fattori, pur sempre di natura negativa o comunque in grado di perturbare le condizioni di normalità.

In altre parole, la resilienza psicologica può definirsi come la capacità di affrontare, resistere e riorganizzare in maniera positiva la propria vita dopo aver subito eventi particolarmente negativi e traumatici.

Nel corso degli anni, le definizioni attribuite alla resilienza in ambito psicologico sono state differenti. Ad ogni modo, è possibile descrivere la resilienza psicologica come la capacità umana di affrontare con successo un evento molto stressante e/o traumatico che suscita sentimenti negativi e provoca sofferenze, ritornando alla condizione precedente l'evento in questione e uscendone rinforzati se non addirittura trasformati.

I meccanismi di resilienza sono presenti in ciascun essere umano e possono essere messi in atto da chiunque. Pertanto, ciascuna persona è, potenzialmente, un individuo resiliente. Tuttavia, non tutti sono in grado di mettere in pratica la resilienza e, anche se quest'ultima dovesse attivarsi, non è detto che i risultati ottenuti siano positivi e di miglioramento.

Gli individui resilienti sono coloro che - di fronte a difficoltà ed eventi traumatici - non si arrendono, ma al contrario, trovano la forza di andare avanti e sono addirittura capaci di trasformare l'evento negativo subito in una fonte di apprendimento che consente loro di acquisire competenze utili per migliorare la propria vita.

Come si pratica la resilienza?

Come mettere in pratica la resilienza?

Come accennato, i meccanismi della resilienza sono presenti in ciascun individuo, anche se possono essere influenzati da diversi fattori esterni (relazioni e contesto sociale) evolvendo e sviluppandosi nell'arco della vita della persona.

Se nell'infanzia la resilienza tende ad essere un comportamento istintivo, nell'età adulta esso dovrebbe essersi evoluto diventando parte integrante dell'atteggiamento dell'individuo. Tuttavia, la capacità di mettere in atto la resilienza dipende molto dalla concezione che gli individui hanno di sé stessi, del mondo e delle persone circostanti. Difatti, se per alcune persone la risposta resiliente ad eventi negativi si attiva in maniera quasi automatica, per altri individui i meccanismi di resilienza non vengono messi in pratica a causa della scarsa opinione che si ha di sé ("sono un fallito", "non ci riesco", ecc.), a causa della considerazione che si ha degli altri ("gli altri riescono e io no", "gli altri sono migliori", ecc.) e a causa della concezione che si ha dell'ambiente circostante, spesso visto come un posto pericoloso, imprevedibile e pieno di insidie e problemi.

Per mettere in atto la resilienza è, pertanto, necessario cambiare la concezione di sé stessi, degli altri e del mondo. Ciò non significa assumere un atteggiamento eccessivamente - e forse anche ingenuamente - ottimistico, ma significa mantenere un atteggiamento realistico che permetta di adattarsi alla realtà in maniera consapevole. Tale adattamento dovrebbe essere effettuato in modo da considerare gli eventi negativi e traumatici come opportunità da sfruttare e da cui trarre utili spunti per la propria crescita e per migliorare la propria vita e non come minacce sotto le quali soccombere.

Lo sapevi che… Alcuni specialisti del settore, consigliano la pratica della Mindfulness (dall'inglese consapevolezza) per promuovere la resilienza. Tale pratica consiste nello sviluppare la capacità di concentrarsi nel presente e di "staccarsi" dai propri pensieri, osservandoli senza giudicarli, ma considerandoli solo per quello che sono, ossia prodotti della propria mente. A questo proposito, è molto interessante notare che la pratica della mindfulness deriva dalle tecniche di meditazione utilizzate nel buddhismo.

Ad ogni modo, nonostante quanto finora detto, è doveroso precisare che gli interventi necessari allo sviluppo e alla messa in pratica della resilienza possono variare da individuo a individuo, poiché strettamente correlati alla situazione, all'ambiente e al contesto sociale in cui si vive. Le abilità e i fattori necessari a superare un determinato tipo di evento negativo, infatti, possono essere differenti da quelle necessarie per superare un altro tipo di evento negativo (ad esempio, diagnosi di un tumore e catastrofe naturale).