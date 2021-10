Remdesivir: Quando si Usa ed Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è il Remdesivir e Caratteristiche generali Shutterstock Remdesivir - Struttura Chimica Il remdesivir è un principio attivo antivirale approvato per il trattamento della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 (anche noto come "nuovo Coronavirus"). L'utilizzo del remdesivir è riservato al solo ambito ospedaliero, poiché va somministrato per via endovenosa da personale sanitario specializzato. Nel nostro Paese si trova all'interno di una specialità medicinale avente nome commerciale Veklury®. NOTA BENE Di seguito saranno riportate alcune delle principali caratteristiche del remdesivir. Per maggiori, specifiche e aggiornate informazioni in merito al medicinale che lo contiene, si consiglia di consultare il foglietto illustrativo disponibile nella banca dati del sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

A Cosa Serve e Quando si Usa Indicazioni terapeutiche del Remdesivir e Quando può essere Utilizzato Come accennato, il remdesivir è indicato per il trattamento della malattia respiratoria indotta dal virus SARS-CoV-2: la COVID-19. Il suo impiego, tuttavia, è limitato solo a casi selezionati e in seguito ad un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Più nel dettaglio, l'impiego del principio attivo è adatto per il trattamento di adulti e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 18 anni che pesano almeno 40 kg con polmonite e che necessitano di ossigenoterapia, ma che non sono sottoposti a ventilazione artificiale (in altri termini, che non sono sottoposti all'uso di mezzi "meccanici" per assistere o sostituire la respirazione spontanea).

Avvertenze e Precauzioni Cosa sapere prima di utilizzare il Remdesivir Prima della somministrazione del remdesivir il personale sanitario deve essere messo a conoscenza dello stato di salute del paziente e dell'eventuale presenza di disturbi o malattie; particolarmente importante è informare il medico se il paziente soffre di problemi epatici e/o renali. Ad ogni modo, prima di ricorrere alla somministrazione del remdesivir, così come durante il trattamento, il paziente verrà sottoposto ad esami del sangue allo scopo di controllare/individuare la presenza di problemi ai reni o al fegato. La somministrazione del farmaco verrà, infatti, sospesa in caso si manifestino segni di danni ai reni o al fegato.

Interazioni con Altri Farmaci Come avviene con qualsiasi altro farmaco, anche il remdesivir può interferire con l'attività di altri medicinali e viceversa. In particolare, il remdesivir NON deve essere assunto contemporaneamente a clorochina o idrossiclorochina. Inoltre, alcuni farmaci - come ad esempio, la pitavastatina o il midazolam - devono essere assunti almeno due ore dopo la somministrazione del remdesivir, poiché quest'ultimo può alterarne l'azione. Allo stesso tempo il remdesivir può alterare l'attività di farmaci come la teofillina. Inoltre, vi sono farmaci (ad esempio, la rifampicina) capaci di alterare l'attività del remdesivir. Per tali ragioni, prima di procedere con la somministrazione dell'antivirale oggetto di questo articolo, il personale sanitario deve essere informato se il paziente sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi tipo di medicinale o prodotto, anche se non menzionato sopra.

Come Funziona Meccanismo d'Azione del Remdesivir Il remdesivir è un profarmaco analogo nucleotidico dell'adenosina che, dopo somministrazione, viene metabolizzato a formare il metabolita trifosfato nucleosidico farmacologicamente attivo. Tale metabolita attivo agisce come analogo dell'adenosina trifosfato (anche nota come ATP), competendo con il suo substrato per l'incorporazione nelle catene di RNA nascente ad opera della RNA polimerasi. Tutto ciò causa la terminazione della catena ritardata durante la replicazione dell'RNA virale. Così facendo il remdesivir blocca la replicazione virale all'interno delle cellule e questo può contribuire ad aiutare l'organismo a superare l'infezione causata da SARS-CoV-2.

Gravidanza e Allattamento Il Remdesivir può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le informazioni al momento disponibili non sono sufficienti per determinare se l'uso del remdesivir sia sicuro nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno. Le donne in gravidanza o che sospettano di esserlo devono pertanto informarne il personale sanitario prima di ricevere il remdesivir; lo stesso discorso vale per le madri che allattano al seno. Il medico valuterà come procedere caso per caso, in funzione delle condizioni di ciascuna paziente e dopo attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio.