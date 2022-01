Remdesivir: Quando si Usa ed Effetti Collaterali

Di seguito saranno riportate alcune delle principali caratteristiche del remdesivir. Per maggiori, specifiche e aggiornate informazioni in merito al medicinale che lo contiene, si consiglia di consultare il foglietto illustrativo disponibile nella banca dati del sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

L'utilizzo del remdesivir è riservato al solo ambito ospedaliero, poiché va somministrato per via endovenosa da personale sanitario specializzato. Nel nostro Paese si trova all'interno di una specialità medicinale avente nome commerciale Veklury®.

Il remdesivir è un principio attivo antivirale approvato per il trattamento della malattia COVID-19 causata dal virus SARS-CoV-2 (anche noto come " nuovo Coronavirus ").

A Cosa Serve e Quando si Usa

Indicazioni terapeutiche del Remdesivir e Quando può essere Utilizzato

Come accennato, il remdesivir è indicato per il trattamento della malattia respiratoria indotta dal virus SARS-CoV-2: la COVID-19. Il suo impiego, tuttavia, è limitato solo a casi selezionati e in seguito ad un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio.

Più nel dettaglio, l'impiego del principio attivo è adatto per il trattamento di adulti e adolescenti di età compresa fra i 12 e i 18 anni che pesano almeno 40 kg con polmonite e che necessitano di ossigenoterapia, ma che non sono sottoposti a ventilazione artificiale (in altri termini, che non sono sottoposti all'uso di mezzi "meccanici" per assistere o sostituire la respirazione spontanea).