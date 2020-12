Queste idee regalo sono indicate per coloro che non vedono l'ora di provare una nuova routine per ricaricarsi, per incoraggiare le persone che ci circondano a prendersi una meritata pausa o per integrare la loro consapevolezza nell'adozione di buone e sane abitudini

Federe in Seta per un Sonno di Bellezza

Non importa quale posizione si assume mentre si dorme: ogni notte si trascorrono ore con i capelli o il viso premuti contro un cuscino. L'attrito che ne consegue può predisporre alla formazione di piccoli segni e linee sottili sulla pelle che nel tempo possono trasformarsi in vere e proprie rughette, per non parlare la chioma che richiederà più tempo per la messa in piega al mattino.

Le federe di seta ovviano a quest'insieme di effetti collaterali creando una superficie levigata, ultra delicata, su cui i capelli e la pelle possono scivolare, anziché esercitare una trazione, mentre si dorme: meno attrito significa meno segni cutanee e meno crespo sui capelli.

Le Federe in Seta fanno davvero la differenza?

La seta è un tessuto naturale, ipoallergenico, levigato al tatto che, a differenza del cotone, non forma pieghe rigide (le stesse che lasciano segni speculari sui nostri volti al mattino) e non tende ad assorbire creme e sieri da notte, aiutando a sfruttare al massimo i benefici della rigenerazione cutanea notturna. Inoltre, questo tessuto ha proprietà di raffreddamento intrinseche, quindi allontana il calore in eccesso dal corpo, contribuendo ad un migliore riposo notturno. In considerazione del fatto che l'attrito causato dal girarsi e rigirarsi sulla federa di cotone tradizionale predispone alla formazione di linee e rughette sulla pelle, la seta può contribuire a ridurre quest'effetto nel lungo termine. Allo stesso modo, meno attrito sulla chioma significa minori probabilità di svegliarsi con capelli indisciplinati e crespi dopo la notte.

Quando si deve scegliere una federa in seta, attenzione però a diffidare di promesse non realistiche, così come è meglio non attendersi cambiamenti importanti come meno sfoghi sulla pelle o benefici antietà.

Federa in Seta per cuscino Come scegliere la migliore?

Anziché riferirsi al numero di fili come per il cotone, l'unità tradizionalmente utilizzata per misurare la qualità della seta è la momme, indicativa del peso, quindi della caratteristica della fibra del tessuto più o meno fitta. Un momme equivale a 4,340 grammi per metro quadrato.

Di solito, le federe in seta maggiormente disponibili sul mercato sono comprese nella gamma di 15-30 momme, ma le migliori sono considerate quelle nel range 19-25 momme.

La seta di gelso è la più elevata qualità di seta in assoluto: le fibre sono più lunghe e più uniformi, quindi il tessuto è più liscio e resistente.

Federa in Seta Naturale Alaska Bear

Alaska Bear è una federa di seta naturale anallergica. Questa federa è realizzata con seta di gelso al 100%, si tratta di una fibra organica traspirante, ipoallergenica e resistente. La cerniera è nascosta, così da evitare che si impigli ai capelli dando fastidio e ne guadagna anche l'estetica della federa. Proprio perché si tratta di un prodotto di grande qualità è necessario prendersene cura con attenzione: struccarsi sempre, lavarlo a mano al rovescio e preferire sempre l'asciugatura all'aria aperta per evitare che si rovini.

Federa in Seta ElleSilk

ElleSilk propone una federa in 100% seta e in particolare in fibra lunga 6A di altissimo grado, con uno spessore di 22 Momme. Il tessuto è naturalmente ipoallergenico e il colore avorio che caratterizza questa federa è stato ottenuto con l'uso a coloranti naturali. E' possibile lavare la federa in 100% seta in lavatrice. Le recensioni degli utenti Amazon su questo prodotto sono molto positive, ne viene esaltata l'alta qualità rispetto ad altre marche già provate in precedenza.