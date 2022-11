Domani è il Black Friday 2022 e quale migliore occasione per cominiciare a pensare ai regali di Natale. Se siete degli appassionati di cucina sana o avete parenti e amici che amanano cucinare sano, allora sapete bene come renderli felici. Abbiamo selezionato dallo store di Amazon degli articoli suddivisi per categoria, così da poter scegliere quelli di vostro interesse con più facilità e abbiamo stilato una classica dei 10 regali più utili per cucinare sano . Dato uno sguardo alle nostre proposte!

La friggitrice ad aria Electrolux offre un modo più sano per gustare le vostre fritture preferite; un flusso di aria calda circola per riscaldare gli ingredienti da tutte le angolazioni per ottenere un gusto croccante e naturale. Dispone di 8 programmi di cottura.

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che non utilizza olio ma che, come il nome lascia chiaramente intendere, frigge attraverso un getto d'aria calda. Questo tipo di frittura anomala rispetto alla tradizionale, permette comunque di ottenere cibi croccanti esternamente e morbidi e ben cotti internamente. Solitamente, inoltre, le friggitrici ad aria permettono di effettuare altri generi di cotture : grigliare, arrostire, etc. La frittura ottenuta attraverso questo elettrodomestico da cucina è più leggera e salutare.

Questo estrattore combina 3 funzioni: la produzione di succhi, la macinazione della carne e l'affettatura delle verdure. Tutto in un unico elettrodomestico . Adotta un sistema a 7 spirali aggiornato, un motore potente e una tecnologia di masticazione lenta, in grado di estrarre facilmente il succo di vari tipi di frutta e verdura, con un tasso di estrazione del succo pari al 90%.

Planetarie

La planetaria è un elettrodomestico molto utile in cucina per chi ama preparare cibo sano e fatto in casa. Questa macchina per impastare vi permette di preparare gli impasti preferiti per dolci, pizza, pane e pasta fatta in casa.

Noi ve ne proponiamo alcune che abbiamo selezionato per voi, da regalarvi o regalare a Natale!

Imetec CakeLover, Impastatrice Planetaria

Tutti gli accessori (spatole in silicone, doppie fruste in acciaio inox, doppie pale impastatrici, doppi ganci in alluminio) lavorano in sinergia con la tecnologia che combina movimento planetario di fruste e pale con il movimento circolare delle spatole in silicone per un risultato ottimo.

6 velocità con funzione Pulse per lavorare a diverse consistenze: velocità basse per mescolare e impastare, velocità alte per montare alla panna e albumi, evitando gli schizzi.

KASANOVA Impastatrice planetaria

L'impastatrice tuttofare Kasanova è l'ideale per creare ricette gustose con semplicità e rapidità grazie alle sue funzionalità e accessori. Il Coperchio Paraspruzzi eviterà di sporcare e schizzare ovunque.

Gli accessori in dotazione sono: Frusta pressofusa, Gancio per pasta pressofuso, 1 Sbattitore per Uova, 1 Coperchio per Ciotola.

COOKLEE Impastatrice Planetaria

Il mixer elettrico multifunzione è il regalo creativo perfetto per la famiglia e gli amici: il miglior assistente di cottura in cucina. Può essere utilizzato per fare torte, pasta, ghiaccio, uova, pasta di pane, impasti spessi, cespure, panna pura.

La ciotola in acciaio inox da 8 l per uso alimentare può soddisfare tutte le vostre esigenze in cucina. Il frullatore elettrico per torte è dotato di una pratica funzione di controllo a 10+1 velocità che consente di realizzare diversi usi e diverse ricette.

Altre planetarie presenti su Amazon: