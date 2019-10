Raloxifene: Cos'è, A Cosa Serve, Come si Assume

Generalità Il raloxifene è un principio attivo utilizzato nella prevenzione e nel trattamento dell'osteoporosi nelle pazienti di sesso femminile nel periodo post-menopausale. Appartiene al gruppo dei modulatori selettivi dei recettori estrogenici o SERMs (dall'inglese Selective estrogen receptor modulators). Shutterstock Raloxifene - Struttura Chimica Per espletare la sua azione terapeutica, il raloxifene deve essere assunto per via orale. I medicinali che lo contengono possono essere dispensati in farmacia dietro presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, ove previsto, il loro costo può essere rimborsato direttamente dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Tuttavia, per alcuni medicinali a base di raloxifene può essere necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente. Esempi di Medicinali Contenenti Raloxifene Evista®

Optruma®

Raloxifene Sandoz®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Raloxifene: per cosa si usa? Il raloxifene è indicato nella prevenzione e nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in post-menopausa. L'assunzione di questo principio attivo in questa categoria di pazienti determina una riduzione del rischio di fratture causate dalla rarefazione ossea tipica della malattia.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Raloxifene Prima di iniziare ad assumere il raloxifene è opportuno informare il medico se: Si è sofferto di ictus o si è a rischio di averne uno;

o si è a rischio di averne uno; Si hanno malattie epatiche di qualsiasi tipo;

di qualsiasi tipo; Si soffre di cancro al seno ;

; Se ci si sta sottoponendo ad una terapia a base di estrogeni per via orale;

per via orale; Se in passato sono stati assunti estrogeni e si è verificato un aumento dei livelli di trigliceridi. Il consulto con il medico è altresì importante qualora ci si trovi ad essere immobilizzate per un certo periodo di tempo, se si è costrette su una sedia a rotelle, se ci si deve ricoverare in ospedale o si ha la necessità di rimanere ferme a letto per una convalescenza post-operatoria o per una patologia. Questo perché, in simili situazioni, l'assunzione del raloxifene incrementa il rischio di trombosi. Durante il trattamento con il principio attivo, invece, è necessario informare il medico se insorge sanguinamento vaginale, poiché il principio attivo non provoca questo tipo di effetti. Infine, è bene precisare che il raloxifene non allevia i sintomi post-menopausali, come ad esempio le vampate di calore.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Raloxifene e Altri Farmaci Prima di iniziare la terapia con raloxifene, è necessario informare il medico se si stanno assumendo farmaci digitalici (come la digossina) o farmaci anticoagulanti (come ad esempio il warfarin), poiché potrebbero essere necessari aggiustamenti dei dosaggi di principio attivo somministrati. Allo stesso modo, è opportuno informare il medico se si sta assumendo la colestiramina, poiché potrebbe interferire con l'attività del raloxifene. In qualsiasi caso, prima di iniziare ad assumere il principio attivo, è necessario comunicare al medico se si stanno assumendo, o se sono stati assunti da poco, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici.

Come Agisce Come Funziona il Raloxifene e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il raloxifene è un modulatore selettivo dei recettori degli estrogeni che agisce sui diversi tessuti dell'organismo esercitando azioni selettive, agoniste o antagoniste. Nel dettaglio, esso agisce come un agonista a livello del tessuto osseo e parzialmente sul metabolismo del colesterolo (diminuzione del colesterolo totale e del colesterolo LDL); mentre agisce come antagonista a livello dell'ipotalamo, dei tessuti mammari e uterini. Attivando i recettori per gli estrogeni a livello osseo, il raloxifene espleta un'azione analoga a quella esercitata dagli ormoni femminili endogeni, riducendo la perdita di massa ossea e il rischio di fratture tipiche dell'osteoporosi.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Usa il Raloxifene e in quale Dosaggio? Il raloxifene è disponibile in forma di compresse per uso orale, ciascuna contenenti 60 mg di principio attivo. Le compresse devono essere deglutite intere con un bicchiere d'acqua e in nessun caso devono essere frantumate o tagliate. La dose abitualmente impiegata è di 60 mg di raloxifene al dì (corrispondenti a una compressa) da assumersi in qualsiasi momento della giornata, indipendentemente dai pasti. Per ricordare di prendere la compressa, può essere utile assumerla ogni giorno alla stessa ora. La durata del trattamento verrà stabilita dal medico che, se lo ritiene necessario, potrà anche consigliare al paziente l'integrazione di calcio e vitamina D. Dimenticanza di una dose di Raloxifene Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di raloxifene, si può prendere la compressa non appena ci si rende conto della dimenticanza; la dose del giorno dopo può essere assunta come di consueto. Se ci si rende conto della dimenticanza nel momento in cui si deve assumere la dose successiva, è necessario contattare il medico. NON si deve assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza.

Gravidanza e Allattamento Il Raloxifene può essere usato in Gravidanza e durante l'Allattamento? Il raloxifene deve essere utilizzato solo ed esclusivamente nelle donne che si trovano nel periodo post-menopausale, pertanto, è chiaro come il suo impiego non debba avvenire durante la gravidanza e l'allattamento al seno.