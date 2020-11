Più precisamente, si tratta di un' infezione virale che solitamente si manifesta durante i mesi invernali. Generalmente, il raffreddore è una condizione piuttosto semplice da trattare e, nella grande maggioranza dei casi, tende a risolversi in breve tempo, talvolta, senza ricorrere all'uso di alcun farmaco. Sfortunatamente, in alcuni casi, il raffreddore in gravidanza può richiedere periodi di guarigione più lunghi, soprattutto quando non è possibile assumere i farmaci normalmente impiegati per contrastarne i sintomi.

Ad ogni modo, generalmente, il raffreddore in gravidanza non viene considerato un disturbo eccessivamente grave. Tuttavia, qualora dovesse manifestarsi, è comunque bene rivolgersi al medico allo scopo di evitare la comparsa di complicazioni che potrebbero portare a disturbi più severi.

Il raffreddore in gravidanza non differisce dal raffreddore comune che può colpire qualsiasi altro individuo, se non per il fatto che - a causa dell'impossibilità di assumere molti tipi di farmaci - quando colpisce le gestanti potrebbe richiedere tempi più lunghi per risolversi.

Durante la gestazione, il corpo della donna subisce moltissimi cambiamenti, sia fisici che psichici. Questa situazione può portare a condizioni di stress cui può conseguire un indebolimento delle difese immunitarie . I virus che entrano in contatto con la gestante, perciò, possono essere in grado di replicarsi liberamente senza essere ostacolati dal sistema immunitario , dando così origine all'infezione.

Come accennato, il raffreddore in gravidanza è causato da un'infezione virale. I virus che possono dare origine a questo disturbo sono davvero molti. Al momento, infatti, sono più di 200 le specie conosciute che lo possono causare. Fra questi moltissimi tipi di virus, ne ricordiamo alcuni fra i più diffusi:

Sfortunatamente, i virus responsabili di questa malattia da raffreddamento sono in grado di sopravvivere nell'ambiente esterno per qualche ora, favorendo in questo modo anche il contagio indiretto che avviene, ad esempio, entrando in contatto con superfici e/o con oggetti contaminati da persone con il raffreddore.

I virus del raffreddore si trasmettono con estrema facilità per via aerea , attraverso tosse , starnuti e goccioline di saliva emesse da individui malati. Anche il semplice parlare può favorire l'emissione del virus nell'aria favorendo il contagio .

Spesso e volentieri, l'infezione virale causa del raffreddore in gravidanza si complica con sovrainfezioni batteriche che possono portare ad un peggioramento della sintomatologia e che possono favorire l'insorgenza di altri disturbi, come otiti , bronchiti, sinusiti o broncopolmoniti . In simili situazioni, è indispensabile rivolgersi subito al medico.

Questi sintomi possono presentarsi tutti, oppure se ne possono presentare solo alcuni. Il tipo e l'intensità della sintomatologia - oltre a variare da paziente a paziente - potrebbero variare anche in funzione del tipo di virus che ha dato origine al raffreddore in gravidanza.

Il raffreddore in gravidanza - così come il raffreddore che può colpire qualsiasi persona - causa un' infiammazione localizzata soprattutto a livello di naso e faringe . La sintomatologia del raffreddore in gravidanza può essere più o meno intensa e può variare da persona a persona. Ad ogni modo, fra i diversi sintomi che possono manifestarsi, ricordiamo:

Cura

Cure e Trattamenti Contro il Raffreddore in Gravidanza

In alcuni casi, il raffreddore in gravidanza tende a risolversi spontaneamente. Difatti, il raffreddore comune è generalmente considerato come una malattia autolimitante che dovrebbe scomparire nell'arco di una settimana circa dalla comparsa dei primi sintomi.

Purtroppo, non sempre questo accade e, in alcuni casi, potrebbe essere necessario ricorrere all'uso di farmaci. A questo proposito, è bene precisare che non esistono farmaci specifici per la cura del raffreddore (difatti, non vi sono specifici farmaci antivirali che si possono impiegare contro questo disturbo), ma il trattamento di questa malattia da raffreddamento è solamente sintomatico. La situazione, tuttavia, è complicata dalla gravidanza, dal momento che le gestanti possono assumere solo un numero molto ristretto di medicinali durante questa fase della loro vita. Per tale motivo, l'intervento del medico è fondamentale e - al fine di garantire la propria sicurezza e quella del nascituro - in nessun caso, ci si può affidare al "fai da te".

Ad ogni modo, il farmaco di prima scelta per il trattamento del raffreddore in gravidanza è il paracetamolo (Tachipirina®). Difatti, si tratta di un principio attivo considerato sicuro tanto per le gestanti quanto per i neonati. Il paracetamolo trova impiego soprattutto nel trattamento della febbre, poiché dotato di spiccata azione antipiretica. A ciò si aggiunge una blanda azione antidolorifica che potrebbe conferire sollievo in caso di dolore (ad esempio, mal di testa, dolore muscolare, ecc.).

L'utilizzo di altri farmaci utili per contrastare la sintomatologia del raffreddore - come ad esempio decongestionanti nasali e orali, antinfiammatori e farmaci contro la tosse (espettoranti o antitussivi) - dovrebbe avvenire solo in casi di effettiva necessità e solo se è il medico a prescriverli. Alcuni principi attivi, infatti, non si possono assolutamente utilizzare durante la gestazione a causa degli effetti collaterali che possono indurre nel feto; altri principi attivi, invece, possono essere assunti solo in determinati periodi della gravidanza (ad esempio, dopo il primo trimestre); mentre altri ancora si possono impiegare solamente se il medico lo ritiene indispensabile. Per tale ragione - anche se molti dei suddetti medicinali sono acquistabili senza obbligo di presentazione della ricetta medica - quando il raffreddore si manifesta in gravidanza, si ribadisce nuovamente l'importanza di rivolgersi al medico prima di assumere qualsivoglia farmaco o prodotto.

Trattamento delle Complicazioni del Raffreddore in Gravidanza

Qualora il raffreddore in gravidanza dovesse complicarsi a causa di sovrainfezioni batteriche, il medico potrebbe decidere di prescrivere farmaci antibiotici, ma solo dopo aver effettuato un'attenta valutazione del rapporto fra i potenziali rischi per il feto e i benefici attesi per la madre.