Racchette e lampade antizanzare elettriche: come funzionano Come godersi le serate estive, anche all'aperto, senza l'incubo delle fastidiose zanzare? La soluzione pratica ed efficace può essere quella di ricorrere a racchette e lampade antizanzare elettriche. A differenza dei classici repellenti, gli antizanzare elettrici non emanano essenze particolari ma sfruttano lampade UV che grazie alla loro luce blu/violetta attirano gli insetti, eliminandoli poi attraverso una piccola scarica elettrica. Questi dispositivi possono presentarsi sotto forma di lampade da posizionare comodamente all'aperto o in casa, dove è necessario, oppure sotto forma di racchette che possono essere sfruttate ovunque. Del tutto simili alle classiche racchette da tennis, questi dispositivi sfruttano l'azione di un piccolo circuito elettrico, potente quanto basta per fulminare zanzare e piccoli insetti. A differenza delle lampade, che fanno tutto da sole, è bene tenere presente che la racchetta richiede un utilizzo attivo anche se risulta comunque molto efficace, a fronte di un prezzo spesso inferiore.. Trattandosi di dispositivi elettrici, sia le lampade che le racchette devono essere opportunamente caricate tramite un apposito cavo, anche USB laddove previsto dal modello. I prezzi si aggirano tra i 15 e i 45 euro tuttavia è bene tenere presente che si tratta di una spesa spesso vantaggiosa perché a differenza dei classici prodotti contro le zanzare, i dispositivi elettrici non si consumano e possonoessere riutilizzati anno dopo anno. Per farsi un'idea più chiara su quale scegliere, ecco 5 tipi di lampade e racchette elettriche antizanzare da acquistare subito su Amazon.

Racchetta Zanzare Elettrica WUEAOA Tra le racchette elettriche antizanzare, infine, un modello apprezzato è quello di Wueaoa che fornisce una carica di 3000 V. Con una protezione di sicurezza a rete a 3 strati, la racchetta è dotata anche di un sistema di illuminazione a LED integrato che semplifica la ricerca degli insetti anche al buio. Tra le sue caratteristiche anche la comoda carica tramite USB e la batteria interna potente che garantisce qualche giorno di autonomia. Perfetta sia per l'uso all'aperto che in casa. WUEAOA Racchetta Zanzare Elettrica, Racchetta Elettrica Insetti con USB Ricaricabile Insetto Elettrico Fly Swatter con Maglia a Triplo Strato e LED,Racchetta Antizanzare per Uso Esterno Interno,Verde da € 19,39 Vedi l'offerta Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.