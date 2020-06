Rabeprazolo: A Cosa Serve e Come si Assume

Generalità Il rabeprazolo è un inibitore di pompa protonica largamente impiegato nel trattamento di ulcere e altre patologie per le quali è necessario ridurre la secrezione acida dello stomaco. Shutterstock Rabeprazolo - Struttura Chimica Appartenente al gruppo dei farmaci antiulcera e dei gastroprotettori, per poter esercitare la sua azione terapeutica, il rabeprazolo deve essere assunto per via orale. I medicinali a base di rabeprazolo possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo - ove previsto (concedibile esente per patologia) - può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (talvolta è necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Rabeprazolo Pariet®

Rabeprazolo DOC®

Rabeprazolo Sandoz®

Rabeprazolo Teva®

Rabeprazolo Zentiva®

Rabex®

Starab®

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Rabeprazolo e Altri Farmaci A causa delle interazioni farmacologiche e dei possibili rischi che ne derivano, prima di iniziare il trattamento con rabeprazolo è opportuno informare il medico se si sta assumendo: Atazanavir , poiché l'assunzione concomitante deve essere EVITATA;

, poiché l'assunzione concomitante deve essere EVITATA; Ketoconazolo o itraconazolo (antifungini di tipo azolico), poiché il rabeprazolo potrebbe diminuirne i livelli nel sangue;

o (antifungini di tipo azolico), poiché il rabeprazolo potrebbe diminuirne i livelli nel sangue; Metotrexato, poiché può essere necessario interrompere/evitare il trattamento con rabeprazolo. Ad ogni modo, prima di iniziare ad assumere il rabeprazolo, è molto importante informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici.

Come Agisce Come Funziona il Rabeprazolo e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Così come tutti gli altri inibitori di pompa protonica, anche il rabeprazolo esercita la sua azione terapeutica mediante l'inibizione dell'enzima H⁺/K⁺ ATPasi (o pompa protonica, appunto) localizzato sulle membrane delle cellule parietali della mucosa gastrica. Grazie a questa inibizione, viene bloccato l'ultimo stadio della produzione di acido cloridrico a livello gastrico. Va precisato, comunque, che per fare ciò, il rabeprazolo deve essere preventivamente convertito nella sua forma attiva e questo avviene proprio nell'ambiente acido dei canalicoli delle cellule parietali. L'inibizione indotta dal rabeprazolo è dose-dipendente ed interessa tanto la secrezione basale di acido cloridrico quanto quella indotta dall'assunzione di cibo.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Rabeprazolo assumere Il rabeprazolo è disponibile all'interno di compresse gastroresistenti. Queste devono essere deglutite intere con mezzo bicchiere d'acqua; NON masticate e NON frantumate. Quando l'assunzione del medicinale deve essere fatta una volta al giorno, le compresse vanno assunte al mattino prima della colazione . La posologia verrà stabilita dal medico in funzione della patologia che si deve trattare. Ad ogni modo, di seguito riporteremo quelle che sono le dosi abitualmente utilizzate in terapia. Trattamento delle ulcere gastriche : la dose abitualmente impiegata è di 20 mg di rabeprazolo da assumersi una volta al dì per 6 settimane. Se necessario, il medico può prescrivere altre 6 settimane di trattamento.

: la dose abitualmente impiegata è di 20 mg di rabeprazolo da assumersi una volta al dì per 6 settimane. Se necessario, il medico può prescrivere altre 6 settimane di trattamento. Trattamento delle ulcere duodenali: la dose abitualmente impiegata è di 20 mg di rabeprazolo da assumersi una volta al dì per 4 settimane. Se necessario, il medico può prolungare il trattamento di altre 4 settimane.

la dose abitualmente impiegata è di 20 mg di rabeprazolo da assumersi una volta al dì per 4 settimane. Se necessario, il medico può prolungare il trattamento di altre 4 settimane. Trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo con ulcera : la dose abitualmente impiegata è di 20 mg di rabeprazolo una volta al giorno per 4-8 settimane.

: la dose abitualmente impiegata è di 20 mg di rabeprazolo una volta al giorno per 4-8 settimane. Trattamento dei sintomi della malattia da reflusso gastroesofageo da moderati a gravi : la dose abitualmente impiegata è di 10 mg di rabeprazolo una volta al giorno per 4 settimane.

: la dose abitualmente impiegata è di 10 mg di rabeprazolo una volta al giorno per 4 settimane. Terapia di mantenimento della malattia da reflusso gastroesofageo : la dose abitualmente impiegata è di 10 mg o 20 mg di rabeprazolo una volta al dì per il tempo indicato dal medico.

: la dose abitualmente impiegata è di 10 mg o 20 mg di rabeprazolo una volta al dì per il tempo indicato dal medico. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison : la dose iniziale abitualmente impiegata è di 60 mg di rabeprazolo una volta al giorno. La dose può essere poi modificata dal medico in funzione della risposta dello stesso paziente al trattamento. Il medico comunicherà al paziente quante compresse assumere e quando prenderle.

: la dose iniziale abitualmente impiegata è di 60 mg di rabeprazolo una volta al giorno. La dose può essere poi modificata dal medico in funzione della risposta dello stesso paziente al trattamento. Il medico comunicherà al paziente quante compresse assumere e quando prenderle. Eradicazione di Helicobacter pylori : la dose abitualmente impiegata è di 20 mg di rabeprazolo da assumersi due volte al dì, in genere per 7 giorni, in associazione ad antibiotici come claritromicina e amoxicillina per eliminare il microorganismo in questione. NOTA BENE Per la posologia di rabeprazolo seguire sempre le indicazioni del medico e leggere con attenzione quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale a base di rabeprazolo che si deve assumere. Dimenticanza di una dose di Rabeprazolo In caso ci si dimentichi di assumere una dose di rabeprazolo, assumerla non appena ci si ricorda. Tuttavia, se manca poco all'assunzione della dose successiva, saltare quella dimenticata e assumere come di consueto quella successiva. Il medico va comunque informato dell'accaduto. NON prendere una dose doppia per compensare la dimenticanza. Se ci si dimentica di assumere il medicinale a base di rabeprazolo per più di 5 giorni, contattare il medico prima di iniziare ad assumerlo di nuovo. In caso di dubbi, rivolgersi al medico e seguire le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve assumere.

Gravidanza e Allattamento Il Rabeprazolo può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? L'uso del rabeprazolo è controindicato sia nelle donne in gravidanza che nelle madri che allattano al seno. Pertanto, qualora si renda necessario un trattamento con questo principio attivo, questa categoria di pazienti deve assolutamente informare il medico della condizione di gravidanza o allattamento al seno.