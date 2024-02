La rabbia e le altre emozioni

Nella nostra quotidianità, le emozioni sono spesso etichettate in maniera semplificata come "positive" o "negative", un approccio che non rende giustizia alla complessità e all'utilità di tutte le nostre esperienze emotive.

Questa distinzione binaria tende a valorizzare stati d'animo come la felicità o l'amore considerandole intrinsecamente buone o desiderabili, mentre sentimenti come la tristezza, la paura o la rabbia sono visti come stati da evitare, superare o reprimere.

Ormai ne parlano anche i film d'animazione come Inside out: la visione "emozioni positive VS emozioni negative" non solo è riduttiva ma può anche essere dannosa, poiché tutte le emozioni, compresa la rabbia, svolgono ruoli fondamentali nella nostra vita psicologica, emotiva e sociale, e vanno pertanto comprese e integrate nella nostra esperienza.

La rabbia, in particolare, è spesso percepita come un'emozione associata a comportamenti distruttivi, violenza o perdita di controllo. Questa percezione è radicata in esperienze culturali, educative e sociali che insegnano a contenere, nascondere o sopprimere la rabbia fin dalla più tenera età, soprattutto nelle bambine. Tuttavia, la rabbia, come ogni emozione ha una sua funzione ed è un segnale importante che il nostro corpo e la nostra mente ci inviano.

Riconoscere il valore di tutte le emozioni, inclusa la rabbia, ci aiuta ad avere una più profonda comprensione di noi stessi e degli altri. Invece di reprimerla o giudicarla negativamente, possiamo imparare a esplorarla, a comprenderne le cause e a gestirla in modo che sia al servizio del nostro benessere e di quello delle persone che ci circondano.