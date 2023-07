Rabbia patologica: come riconoscerla e affrontarla

Introduzione Anche se molti le attribuiscono una connotazione negativa e la considerano socialmente disdicevole, la rabbia è un sentimento del tutto normale e anche sano. Può capitare, però, che degeneri: se succede occasionalmente non bisogna preoccuparsi troppo, basterà imparare qualche strategia per non diventare troppo aggressivi e scaricare la propria ira sugli altri, se invece capita frequentemente occorre indagare. Potrebbe infatti trattarsi di rabbia patologica, un fenomeno da non sottovalutare.

È uno dei sentimenti di base La rabbia appartiene al gruppo dei sentimenti, ossia reazioni personali a eventi esterni e/o a fatti interni che hanno a che fare con l'aspetto relazione e cognitivo, sono ad ampio raggio e richiedono più tempo delle emozioni per svilupparsi. Comunemente è considerata un sentimento disdicevole e negativo, ma in realtà non è affatto così: la rabbia è assolutamente normale e anche sana. Si tratta infatti di uno dei sentimenti di base: se espressa nel modo corretto, assolve a molti compiti positivi, come scaricare la frustrazione, esprimere un'insoddisfazione, modificare un comportamento o stimolare le capacità di adattamento. È anche grazie alla rabbia, per esempio, se una persona che ha subito un'ingiustizia riesce a ribellarsi e a migliorare la propria condizione. A livello fisico, la rabbia porta a un'attivazione del sistema nervoso autonomo, scatenando sintomi specifici come l'irrequietezza, l'accelerazione del battito cardiaco, l'aumento della tensione muscolare, la sensazione di calore. Sono reazioni che servono a predisporre la persona all'azione che, solitamente, è quella dell'attacco-difesa.

Quando si parla di rabbia patologica La rabbia si trasforma in sentimento negativo nel momento in cui diventa incontrollabile e arriva a dominare la persona. Si parla di rabbia patologica quando il sentimento è sempre presente e diventa una modalità di comportamento e di pensiero abituale e/o quando è eccessiva e viene espressa con modalità disfunzionali, che possono causare molte conseguenze dannose. Per esempio, è normale e sano che una persona si arrabbi quando subisce un torto ed esprima ciò che prova in maniera concitata ma pacata, non è lo invece se si mette a urlare con il suo interlocutore, a lanciare oggetti o a inveire contro chiunque le si avvicini.

Le cause Cattiva conoscenza e gestione delle emozioni

Modo distorto di valutare la realtà

Essere permalosi

Essere vulnerabili Alla base della rabbia patologica possono esserci diversi fattori, che spesso si associano fra di loro. Quasi sempre, di base, c'è una cattiva conoscenza e gestione delle emozioni: il soggetto cioè non ha avuto un'adeguata educazione emotiva, per cui non sa riconoscere e affrontare ciò che sente. In alcuni casi, all'origine c'è un modo distorto di valutare la realtà e i comportamenti altrui. Chi soffre di questo problema può pensare che gli altri abbiano cattive intenzioni, può ingigantire le situazioni, può rimuginare su ogni piccolo torto subito e arrivare anche a convincersi che la sua rabbia sia così forte da non poterla in alcun modo gestire. Alcuni soggetti sono eccessivamente permalosi e non riescono a tollerare alcuna osservazione o commento sarcastico. C'è chi si sente molto vulnerabile e inadeguato e tenta di mascherare queste sue fragilità con uno scudo di rabbia. Questo sentimento può emergere anche quando non ci si sente ammirati abbastanza e si smette di sentirsi speciali agli occhi degli altri.

I "sintomi" Rabbia intensa, incontrollabile e inadeguata al contesto

Vere e proprie esplosioni di ira improvvise

Atteggiamenti aggressivi verso gli altri

Tendenza a rimuginare e ingigantire le ingiustizie subite

Continuo senso di ostilità

Rabbia intensa anche di fronte a situazioni "innocue"

Diffidenza e paura degli altri

Sensazione di non essere all'altezza

Fatica ad accettare di non essere compreso

Altri disturbi del controllo degli impulsi, quali il gioco d'azzardo, la cleptomania o la piromania

Non va bene nemmeno trattenerla La rabbia patologica è pericolosa perché può portare ad avere comportamenti non consoni, che possono mettere a rischio sia la vita sociale e relazionale sia la propria e altrui incolumità. Il soggetto vittima di rabbia diventa aggressivo, viola i diritti altrui, è prepotente, può urlare, lanciare oggetti o arrivare a usare le mani, è ostile e imprevedibile, non si fa scrupoli a usare gli altri e a trattarli male. Se sfogare in maniera incontrollata la propria rabbia è poco sano, lo è anche trattenerla. Tutte le emozioni represse e le situazioni iper controllate, infatti, possono influire sulla salute, generando un effetto compressione sull'organismo e sulle sue funzioni. Le conseguenze? Possono comparire problemi come tachicardia, aumento della pressione, affanno, contratture muscolari. Queste ultime possono dare origine, poi, a disturbi a catena, tipo cefalee, vertigini, problemi circolatori.

I rimedi Il miglior modo per affrontare la rabbia patologica è rivolgersi a un terapista per iniziare un percorso di psicoterapia mirato: solo così, infatti, si possono scoprire le ragioni del proprio comportamento e mettere in atto delle strategie per cambiare i propri comportamenti.