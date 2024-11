Quanto si pesa di più durante il ciclo mestruale?

Durante il ciclo mestruale si pesa di più?

Durante i giorni delle mestruazioni le donne possono pesare 1-2 chilogrammi in più, talvolta la bilancia può arrivare a segnare addirittura 2,5-3 kg in più rispetto al peso normale. Se quindi si nota una variazione del proprio peso in questa fase del ciclo mestruale non bisogna preoccuparsi: si tratta di un fenomeno fisiologico molto comune, ma transitorio. Infatti, l'aumento di peso è destinato a scomparire spontaneamente con la cessazione del mestruo.