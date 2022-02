La terza dose - o, più propriamente, dose booster o dose di rinforzo - è un'ulteriore dose di vaccino anti COVID-19 che viene somministrata dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, sia esso avvenuto con vaccini a mRNA (come Comirnaty di Pfizer o Spikevax di Moderna) o con vaccini a vettore virale (come Vaxzevria di AstraZeneca o Covid-19 Vaccine Janssen di J&J).

Questo fenomeno di riduzione dell'efficacia vaccinale nei confronti dell'infezione e della malattia severa, unito alla comparsa di varianti di preoccupazione sempre nuove (come la virante Omicron), rende necessario il ricorso alla somministrazione di una dose di rinforzo per ripristinare il livello di copertura .

Durata copertura Dose Booster

Quanto dura la copertura da Terza Dose?

Come abbiamo detto, dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, la copertura fornita tende a diminuire significativamente dopo 5-6 mesi, cosa evidenziata da diversi studi, incluso quello condotto da Ministero della Salute e ISS precedentemente descritto.

Per arrivare a questa conclusione, tuttavia, è stato necessario attendere diversi mesi e analizzare importanti campioni di popolazione al fine di poter ottenere dati sufficienti a fornire una stima dell'andamento della copertura fornita dai vaccini. Per fare un esempio, lo studio appena descritto si basa sull'analisi di dati provenienti da oltre 33 milioni di individui con età superiore ai 16 anni che sono stati osservati in un periodo di quasi undici mesi, compreso fra il 27 dicembre 2020 e il 7 novembre 2021. Si tratta di numeri decisamente elevati e di un periodo di osservazione non certo breve.

Per avere un'idea più chiara e precisa sulla durata della copertura fornita dalla terza dose, pertanto, appare chiaro come sia necessario attendere di raccogliere nuovi dati da un numero significativo di pazienti che hanno ricevuto la dose booster e che sono stati osservati per un periodo di tempo idoneo.

Potrebbe essere che la durata della copertura fornita dalla dose booster sia simile a quella fornita dal ciclo vaccinale primario, ma potrebbe anche non essere così. Al momento, è troppo presto per esprimersi in questo senso poiché la situazione è ancora in evoluzione e in fase di studio.

Ad ogni modo, i dati finora disponibili mostrano come la dose booster si stia rivelando senz'ombra di dubbio utile nel ripristinare il livello della risposta immunitaria, anche nei confronti delle varianti che preoccupano di più, come la variante Omicron che al momento (febbraio 2022) risulta essere quella predominante, offrendo un'elevata copertura non solo nei confronti della contrazione dell'infezione e dello sviluppo dei sintomi, ma anche nei confronti dello sviluppo della COVID-19 in forma grave.

