Quanto ci si mette per addormentarsi e cosa significa

Il tempo necessario ad addormentarsi varia a seconda di diversi fattori e ha notevoli conseguenze per la salute e nel quotidiano.E' del tutto normale aver bisogno di un po 'di tempo per addormentarsi la notte, ma il benessere generale è strettamente collegato anche con la latenza del sonno .

La latenza del sonno descrive in campo medico la quantità di tempo necessaria ad addormentarsi. Misura, nello specifico, il periodo tra il momento in cui una persona si sdraia a letto per dormire e l'inizio del sonno.

Un adulto sano con una normale latenza del sonno in genere impiega dai 10 ai 20 minuti per addormentarsi. Meno tempo potrebbe significare essere eccessivamente assonnato , al contrario più tempo che si ha difficoltà ad addormentarsi.

Breve e lunga latenza del sonno

Breve latenza del sonno: addormentarsi in meno di 5 minuti è un segno di stanchezza. La privazione del sonno, ossia il non dormire abbastanza, è la causa più probabile, ma potrebbe anche essere un segno di disturbo del sonno come la narcolessia o un disturbo del ritmo circadiano.

Lunga latenza del sonno: impiegare regolarmente più di 20-30 minuti per uscire è spesso un segno di insonnia. Tra le cause: stress, ansia, depressione o persino dolore cronico, ma anche sindrome delle gambe senza riposo, assunzione di farmaci stimolanti, broncodilatatori, antidepressivi non sedativi e beta-bloccanti.