Quante volte a settimana bisogna fare la doccia?

Quanti giorni a settimana fare la doccia

Anche se le tesi in merito a quante docce farsi sono diverse, su un punto gli scienziati sembrano concordare più o meno tutti: sottoporsi a una doccia ogni giorno è troppo e potrebbe danneggiare la pelle. Il motivo non sarebbe da ricercare nell'acqua, nonostante anche alte concentrazioni di calcare non siano considerate un toccasana, ma, secondo il medico virologo John Oxford, della Queen Mary University di Londra, nei prodotti che si usano per lavarsi. La maggior parte, infatti, disturberebbero la flora batterica, rendendo la pelle meno idratata e maggiormente soggetta a perdere la sua luminosità.

Insomma, paradossalmente più la pelle è pulita meno lo sembra. Molti detergenti in commercio contengono ingredienti chimici studiati appositamente non solo per lavare ma anche per creare più schiuma e bolle possibili. Questi elementi però sono spesso troppo aggressivi per la pelle, che quindi tende a seccarsi. Tale principio vale ancora di più per i capelli, che per lo stesso motivo, soprattutto se delicati, non dovrebbero mai essere lavati sotto la doccia con cadenza quotidiana. Altrimenti il rischio è che si inaridiscano e si spezzino o, agendo per contrasto, per difendersi diventeranno più grassi.

In condizioni di vita normale e temperature nella media quindi, l'ideale sarebbe alternare un giorno di doccia a uno in cui non la si fa e ci si limita a lavarsi parti del corpo specifiche singolarmente. In alternativa il consiglio è di scegliere detergenti corpo e prodotti per capelli il più possibile naturali, che quindi non aggrediscano la doccia.