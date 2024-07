Quali sono le piante che rinfrescano la casa?

Non solo le piante riescono a garantire ombreggiamento naturale in casa, fungendo da tende verdi, ma aiutano a ridurre in modo consistente (fino al 30%) i consumi dell' energia impiegata per raffrescare l'interno degli appartamenti.Inoltre possono ridurre fino a due gradi la temperatura tra le quattro mura e l'umidità.

Le foglie assorbono l'anidride carbonica dall'atmosfera e la usano per il processo di fotosintesi. E' ciò che viene definito come processo di evapotraspirazione, ossia assirbire l'umidità nei giorni di caldo eccessivo.

Come avviene nei boschi o semplicemente nei parchi, le piante in casa riescono ad assorbire il calore attraverso le foglie, che catturano la luce tramite la fotosintesi, ostacolando i raggi nell'arrivare al terreno.

Quali piante mettere in casa per avere un effetto rinfrescante?

Pothos. Pianta che non necessita di una grande manutenzione, va solo messa in un luogo luminoso e annaffiata un paio di volte la settimana. E' una pianta valida nel contrasto al caldo e per purificare l'aria.

Sansevieria. Anche la Sansevieria è una pianta utile a combattere il caldo torrido, e a rilasciare ossigeno durante la notte. Va posizionata ad esposizione diretta alla luce, e annaffiata ogni 5-7 giorni in estate.

Palme da interni. Piante come la palma da dattero (Phoenix roebelenii) o la palma areca (Dypsis lutescens), aiutano, per le loro dimensioni, ad ombreggiare diverse zone della casa, oltre a rinfrescare gli ambienti. Stesso discorso per il Ficus Benjamin, altra pianta anti caldo da avere in appartamento

Aloe vera. Oltre alle note e numerose proprietà curative, l'aloe vera è anche rinfrescante in casa.

Aglaonema. Una pianta da arredamento dalle foglie molto grandi, e per questo ombreggianti, in grado di purificare l'aria dalle tossine. Preferisce esposizione solare non diretta, e va annaffiata abbondantemente.

Felce. Sono le piante rinfrescanti per eccellenza. Riescono infatti a mantenere umidità nell'aria della casa e sensazione di freschezza.

Dieffenbachia. Pianta tropicale alleata contro l'afa estiva. Va annaffiata tre volte a settimana e andranno nebulizzate spesso anche le foglie, chiamate ad assorbire il calore in casa.