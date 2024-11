Non tutti i cuscini sono uguali: chi lo preferisce alto e morbido, chi più basso e rigido. La scelta è molto ampia e non sempre riusciamo ad individuare il cuscino giusto per noi, a maggior ragione se abbiamo problemi di cervicale e ci svegliamo spesso con mal di testa e dolore al collo. Non c'è dubbio che scegliere il cuscino giusto per la cervicale può fare una grande differenza nella qualità del sonno e nella salute del collo per chi soffre di cervicalgia.

Che forma deve avere il cuscino per la cervicale? Il cuscino per la cervicale serve a mantenere il collo e la colonna vertebrale in una posizione naturale. A differenza dei cuscini tradizionali, di solito ha una forma ergonomica che segue le curve naturali del collo e della testa. Questa forma particolare, a onde o a doppia altezza, aiuta a distribuire il peso del capo e a sostenere il collo, evitando che si incurvi eccessivamente verso l'alto o verso il basso. Tra le forme più comuni troviamo: Cuscini a onda o doppia onda : sono sagomati con due altezze diverse, più alta per il collo e più bassa per la testa, per aiutarci a mantenere un corretto allineamento

: sono sagomati con due altezze diverse, più alta per il collo e più bassa per la testa, per aiutarci a mantenere un corretto allineamento Cuscini a farfalla : hanno una forma centrale per la testa e due supporti laterali per mantenere il collo in posizione, ideali per chi tende a muoversi durante il sonno

: hanno una forma centrale per la testa e due supporti laterali per mantenere il collo in posizione, ideali per chi tende a muoversi durante il sonno Cuscini cervicali ortopedici: realizzati con schiuma viscoelastica o memory foam, si adattano alla forma del capo e del collo

realizzati con schiuma viscoelastica o memory foam, si adattano alla forma del capo e del collo Cuscini a cuneo: di solito sono più indicati per chi dorme supino, perché offrono un angolo leggermente inclinato per ridurre la pressione cervicale. Per approfondire: Cuscino, guida alla scelta del cuscino

I 5 migliori cuscini per la cervicale TEMPUR Original cuscino cervicale basso UTTU Cuscino Cervicale Memory Ecosafeter 2024 Cuscino cervicale Flowen Cuscino Cervicale Memory Foam Pharmaflex Cervical - Cuscino Cervicale Memory Foam

UTTU Cuscino Cervicale Memory UTTU Cuscino Cervicale Memory, Cuscino e Fresco, Guanciale Letto in Memory Foam Ergonomico a Collo e Cervicali, Altezza Regolabile, Federa Morbida di Bambù Rimovibile e Lavabile da € 55,99 Vedi l'offerta Descrizione e informazioni sul prodotto Questo cuscino ha uno strato regolabile, che permette di personalizzare l'altezza. Il materiale è il Dynamic Foam, una variante del memory foam, che si adatta alla forma del corpo senza risultare troppo rigido. Grazie alla struttura a "sandwich", è possibile rimuovere uno strato per abbassare l'altezza, rendendolo ideale sia per chi dorme di lato che per chi preferisce la posizione supina. Ha un rivestimento traspirante e lavabile in bambù. Cosa ci piace La possibilità di rimuovere uno strato per renderlo più alto o più basso. A cosa fare attenzione Alle misure perché è un po' più stretto dei cuscini tradizionali.

Ecosafeter 2024 Cuscino cervicale Ecosafeter 2024 Cuscino cervicale per dormire recentemente aggiornato,Ergonomico Traspirante Antirussamento Anallergico Federa Bamboo Lavabile da € 36,99 € 39,99 -8% Vedi l'offerta Descrizione e informazioni sul prodotto A differenza di altri cuscini, questo cuscino ha una speciale fodera interna antipolvere e traspirante, che prolunga più efficacemente la durata del memory foam. La fodera esterna è rimovibile e lavabile. Adatto per chi dorme sulla schiena, sui fianchi e sullo stomaco. Cosa ci piace Il rivestimento antipolvere e fresco. A cosa fare attenzione Non lavare il nucleo in memory foam, basta metterlo in un luogo ventilato senza luce solare.