Quali sono gli orari migliori per andare in spiaggia?

La risposta al quesito che spesso ci si pone quando si è in procinto di andare al mare: al mattino presto e nel tardo pomeriggio, ossia quando i raggi UV sono meno potenti, e le temperature consentono di rilassarsi e godere appieno delle ore trascorse in spiaggia.

Perché fa bene andare al mare di mattina presto?

Andare in spiaggia la mattina presto, in generale, ma soprattutto per bambini ed anziani, si rivela la scelta migliore. Le spiagge, prima di tutto, sono affollate, dunque è più riposante trascorrerci del tempo.

Inoltre, la temperatura è molto più fresca, l'aria pulita. Chi volesse camminare o fare jogging, potrà ricavare beneficio, respirando iodio e facendo allenamento.

L'esposizione al sole, poi, è limitata e non scotta. In questo orario si riducono di molto i rischi di scottature e danni alla pelle, anche se è fondamentale applicare sempre la crema solare con Spf superiore a 30 su viso e corpo.