Nota Bene

Benché in letteratura scientifica siano presenti alcuni studi condotti sulla pratica del Qi gong al fine di indagarne le reali proprietà e di individuarne un eventuale utilizzo in campo clinico, essi non sono sufficienti a confermare una simile applicazione.

Si ricorda nuovamente che questa disciplina non è una terapia e la sua pratica non è approvata per il trattamento di alcun tipo di disturbo o malattia. D'altro canto, sono diverse le persone che, svolgendo regolarmente questa attività, dichiarano di trarne dei vantaggi. Si tratta, tuttavia, di impressioni e risposte soggettive che non rappresentano una conferma scientifica.

Pertanto, in presenza di condizioni patologiche, il Qi gong NON può e NON deve essere considerato come un trattamento che possa sostituire le terapie convenzionali.