Punture di zanzare: perché vengono punte soprattutto alcune persone

Uno dei principali fattori discriminanti che attirano le zanzare sul corpo di alcuni soggetti piuttosto che altri, riguarda certamente il sangue. Il gruppo sanguigno di appartenenza, infatti, determina spesso la selezione di questi insetti. Diverse ricerche in materia hanno dimostrato quanto il gruppo di tipo 0 sia il preferito, seguito dal gruppo "B" e dal gruppo "A". Le zanzare hanno recettori potentissimi che, a diversi metri di distanza, captano i segnali odorosi derivanti dai secretori che "comunicano" il proprio gruppo sanguigno di appartenenza.

Maschi o femmine: quali sono le zanzare che pungono?

Forse non tutti sanno che a pungere sono solo le zanzare "femmine". Sono loro, infatti, a nutrirsi di sangue in fase riproduttiva: dopo l'accoppiamento, le femmine vanno a caccia di sangue di cui nutrirsi per fare scorta di sostanze nutrititve e proteine per depositare uova fertili. I maschi, al contrario, prediligono sostanze zuccherine come polline, linfa delle piante, nettare dei fiori e frutta. Giunti allo stato larvale, oltretutto, cessano di nutrirsi.