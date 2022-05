Punture di Acari: come riconoscerle, sintomi, rimedi

Pertanto, fatto salvo per le specie che si nutrono del sangue di uomini e animali, nella maggioranza dei casi, sarebbe più corretto parlare di " lesioni provocate dagli acari " e non di "punture di acari".

Difatti - ad eccezione di alcune specie ematofaghe - solitamente, gli acari non pungono e non mordono , ma vivono sulla superficie corporea perché si nutrono di sebo e detriti cellulari.

La dicitura "punture di acari", spesso e volentieri, viene utilizzata per indicare tutte le lesioni provocate da questi ectoparassiti. In molti casi, tuttavia, quest'utilizzo viene effettuato in maniera impropria.

Le specie di acari in grado di attaccare l'uomo sono veramente molte, alcune di queste vivono perennemente sulla superficie del corpo umano (ectoparassiti permanenti); mentre altre vivono normalmente in altri luoghi, ma possono occasionalmente attaccare i mammiferi come l'uomo o altri animali.

Difatti, in alcuni casi le infestazioni da acari possono dare origine a vere e proprie malattie (es. scabbia, demodicosi ); mentre in altri casi gli acari possono fungere da vettori per microorganismi patogeni in grado di scatenare patologie infettive negli ospiti (es. lebbra , tifo tropicale).

Tuttavia, per alcuni di questi ectoparassiti, parlare di punture di acari non è improprio, dal momento che, nello stadio larvale, sono ematofagi e possono pungere l'uomo o gli animali per nutrirsi del loro sangue. Fra gli acari di questo tipo, ricordiamo:

Sintomi

Quali sono i Sintomi e le Caratteristiche delle Punture di Acari?

Le caratteristiche e i sintomi delle punture di acari possono variare in funzione della specie che ha provocato le lesioni.

Sarcoptes scabiei

Le punture di acari S. scabiei non sono vere e proprie punture, ma sono lesioni causate dalle "operazioni di scavo" effettuate dagli esemplari femminili per deporre le uova e dalle larve che nascono in seguito alla schiusa.

Shutterstock

Le femmine di S. scabiei, infatti, scavano dei veri e propri cunicoli nella cute, a livello dei quali depongono le uova per poi morire. Quando le uova si schiudono, ne fuoriescono larve aventi un aspetto simile a quello dell'adulto che perforano il cunicolo fino ad arrivare sulla superficie cutanea, dove si trasformeranno in ninfe e, in seguito, in individui adulti.

L'infestazione da S. scabiei è la causa della patologia cutanea nota come scabbia. Le lesioni che caratterizzano questa malattia provocano all'ospite un intenso prurito, soprattutto notturno, che spinge il malcapitato a grattarsi energicamente, favorendo la comparsa di vescicole e lesioni da grattamento che possono poi essere complicate da sovrainfezioni di natura batterica.

Lo sapevi che… Sono numerose le varietà di S. scabiei esistenti, ognuna delle quali è ospite-specifica, o specie-specifica che dir si voglia. Questo significa che ogni varietà infesta un determinato tipo di ospite (uomo, cane, gatto, coniglio, ecc.). Pertanto, esiste un acaro in grado di provocare la scabbia negli uomini, uno in grado di provocarla nei cani e così via per gli altri animali. L'acaro della scabbia che colpisce l'uomo è S. scabiei var. hominis. Tuttavia, è doveroso precisare che gli acari S. scabiei responsabili della scabbia animale possono comunque attaccare l'uomo, provocando una sintomatologia simile - ma non uguale - a quella provocata dall'acaro della scabbia dell'uomo.

Demodex spp.

Anche per quanto riguarda le specie del genere Demodex, parlare di punture di acari sarebbe improprio.

Shutterstock

Difatti, questi aracnidi solitamente non pungono l'ospite ma vivono sulla superficie cutanea come commensali nutrendosi di sebo e detriti cellulari. In condizioni normali, le lesioni provocate da Demodex spp. non sono evidenti, oppure lo sono in minima parte e si manifestano come lesioni pruriginose di tipo acneico.

Fra gli acari appartenenti a questo genere di particolare interesse per l'uomo ritroviamo D. brevis e D. folliculorum. Quest'ultima specie vive normalmente all'interno dei follicoli piliferi di molti individui senza creare problemi. Tuttavia, in determinate condizioni, può proliferare eccessivamente dando origine alla cosiddetta demodicosi dell'uomo.

Inoltre, pare che la presenza di questi acari possa in qualche modo facilitare e favorire la comparsa di foruncoli, follicoliti e rosacea.

Curiosità Demodex canis - acaro che infesta i follicoli piliferi del cane - è responsabile della demodicosi del cane, anche nota come rogna rossa.

Trombicula spp.

Come accennato, gli acari appartenenti al genere Trombicula si trovano generalmente nella vegetazione, ma possono attaccare l'uomo - soprattutto nella fase larvale - per nutrirsi del suo sangue.

Shutterstock

Le punture di acari del genere Trombicula specie autumnalis si localizzano generalmente a livello degli arti inferiori e sono di tipo eritematoso. Non a caso, questi aracnidi danno origine al cosiddetto "eritema autunnale".

Le punture di acari del genere Trombicula specie akamushi, invece, danno origine a lesioni di tipo eritemato-bolloso.