Puntura di Zecca (Morso di Zecca): Come Si Riconosce, Rischi e Cosa Fare

Quella che gergalmente è definita puntura è, in realtà, un morso di zecca . Nel testo, i due termini – puntura di zecca e morso di zecca – sono usati come sinonimi, in modo interscambiabile.

In realtà, le zecche possono causare molte altre malattie infettive , più o meno gravi, in base allo stato di salute del paziente, al tempo impiegato per la rimozione dell'aracnide, al sistema immunitario del soggetto infetto e, chiaramente, al tipo di zecca.

La vita delle zecche ha una durata di circa due anni , periodo in cui questi piccoli artropodi si sviluppano, passando per tre stadi di crescita : larva, ninfa e zecca adulta.

Gli ospiti che preferiscono sono piccoli roditori, lepri, volpi, cervi e uccelli (migratori e stanziali), ma possono approfittare anche di ricci, tassi ed altri mammiferi, anfibi e rettili. Le zecche presentano una bassa specificità per la specie ospite, per cui possono attaccarsi anche a " vittime" occasionali come uomo e animali domestici , come il cane o il gatto. L'infestazione di uccelli, altri animali selvatici e bestiame al pascolo consente alla zecca di estendere l'area di diffusione.

Le zecche colpiscono soprattutto nella bella stagione , quando si risvegliano dal letargo invernale . Le zecche si appostano sulle estremità di arbusti o su un filo d'erba, attendendo il passaggio di un animale. Quando avvertono la vicinanza di un potenziale "ospite", vi si attaccano (è sufficiente vengano sfiorate), quindi si posizionano sulla pelle e la trafiggono, introducendo il rostro (parte del loro apparato buccale). Il morso, in genere, non viene nemmeno avvertito, poiché le zecche emettono una sostanza leggermente anestetica . Così ancorate, le zecche iniziano a succhiare il sangue e a nutrirsi per alcuni giorni, fino a che, sazie, si staccano dall'ospite, lasciandosi cadere sul terreno.

La malattia di Lyme e la TBE sono trasmesse dalla zecca dei boschi ( Ixodes ricinus ), che ama un letto di foglie secche o le zone boschive umide ed ombreggiate. Questo parassita è presente soprattutto in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia (in misura minore in altre regioni) ed attacca prevalentemente nel periodo primaverile-estivo.

In Italia, le zecche, in qualità di vettori , possono trasmettere principalmente la malattia di Lyme , la meningoencefalite da zecche (o TBE) e la febbre bottonosa del Mediterraneo .

Malattie e Sintomi

Le zecche infette possono essere portatrici di diverse malattie: le principali sono quattro, tra cui la più nota è sicuramente la malattia di Lyme (a cui è dedicato un intero articolo). Non vanno dimenticate l'ehrlichiosi, la TBE (meningoencefalite da zecche) e la febbre bottonosa.

Quali Malattie possono essere trasmesse dalle Zecche?

Malattia di Lyme o Borreliosi di Lyme

La borreliosi di Lyme è dovuta ad un batterio - Borrelia burgdorferi - che vive in genere su piccoli roditori selvatici, volpi, lepri e merli. La fase iniziale di questa malattia è solitamente caratterizzata da un'eruzione cutanea non pruriginosa di colore rosso, simile ad una macchia circolare che tende ad espandersi dal sito di inoculo della zecca. Nel giro di qualche settimana, si sviluppano dolori muscolari ed articolari, spossatezza, brividi, febbre, mal di testa e ingrossamento dei linfonodi. L'intervento precoce è fondamentale: possono subentrare complicanze neurologiche e, se non si ricorre alla terapia idonea (generalmente a base di antibiotici), la malattia di Lyme può portare anche alla morte.

Meningoencefalite da Zecche o TBE (Tick Borne Encephalitis)

La meningoencefalite da zecche o TBE (acronimo di Thick Borne Encephalitis) è una malattia virale acuta che facilmente si può confondere con una banale influenza, in quanto provoca leggera febbre, mal di testa, dolori muscolari a 7-14 giorni dal morso. Tuttavia, se trascurata, può determinare il coinvolgimento del sistema nervoso centrale (encefalite e paralisi flaccida), talvolta con esito letale. Spesso, la malattia rende necessario il ricovero ospedaliero. Nelle zone a rischio, è disponibile un vaccino.

Febbre Bottonosa

La più comune rickettsiosi in Italia è la cosiddetta febbre bottonosa del Mediterraneo, una malattia caratterizzata appunto da febbre, che dura da pochi giorni a due settimane, e un esantema su tutto il corpo. Il nome "bottonosa" deriva dal fatto che, nel punto di inoculo della zecca, può comparire una piccola ulcera con una zona centrale nera e un alone rosso (escara nerastra).

La febbre bottonosa del Mediterraneo è una malattia causata dalla Rickettsia conorii e da altre rickettsie, batteri trasmessi da diverse specie di zecche dure. Il vettore principale è la Rhipicephalus sanguineus, che abitualmente parassita cani, conigli, lepri ed altri animali domestici e selvatici (ovini, caprini e bovini). In Italia, i casi sono segnalati soprattutto nell'area del Mediterraneo, soprattutto nelle regioni centro meridionali e insulari.

La malattia si manifesta dopo 5-7 giorni dal morso di una zecca infetta, L'esordio è spesso brusco e improvviso, con febbre (da moderata a elevata) associata a sintomi simil-influenzali (brividi, cefalea, malessere generale e stanchezza).

Dopo 4-5 giorni, compare nel punto di inoculo una tipica lesione cutanea (il "bottone"), ossia una piccola ulcera con una zona centrale nera e un alone rosso (escara nera o "tache noire").

Il decorso della malattia è solitamente benigno: la febbre bottonosa del Mediterraneo guarisce in pochi giorni se si ricorre ad un tempestivo e corretto trattamento antibiotico. Solo in rari casi possono insorgere complicazioni a carico del sistema cardiovascolare, renale e nervoso centrale.

Ehrlichiosi

L'ehrlichiosi (nota anche come anaplasmosi) è un'infezione batterica a decorso acuto, causata da un gruppo microrganismi della famiglia delle Rickettsiaceae e trasmessa dalla puntura di zecca (Riphicefalus sanguinens).

Il decorso dell'anaplasmosi può essere asintomatico, ma nella maggioranza dei casi si osservano, dopo 7–21 giorni dal morso, disturbi simil-influenzali (febbre, brividi, cefalea, dolori muscolari nausea, vomito, perdita di peso e malessere generalizzato) associati ad alterazione dei parametri ematici (diminuzione dei globuli bianchi, piastrinopenia ed aumento delle transaminasi). Possono, inoltre, verificarsi manifestazioni esantematiche (rash maculopapulari), simili a quelle del morbillo. In assenza di trattamento (in genere, a base di tetracicline), la malattia ha solitamente un'evoluzione benigna. Possibili complicazioni a livello renale, vascolare ed encefalico si verificano soprattutto nelle persone in età avanzata. L'ehrlichiosi è una malattia diffusa in Europa, Africa e Stati Uniti.

Quali Sono i Sintomi di una Puntura di Zecca?

MALATTIA Patogeno responsabile SINTOMI Malattia di Lyme Borrelia burgdorferi Rush eritematoso, febbre, dolori articolari, mal di testa e modulazione dell'umore Ehrlichiosi Riphicefalus sanguinens Febbre, influenza, nausea, vomito, dolori muscolari Meningoencefalite da zecche Tick Borne Encephalitis virus Tipici sintomi influenzali associati talvolta a meningite/encefalite Febbre bottonosa Rickettsia conorii Disturbi cutanei quali crosticine nere in prossimità dell'area colpita, macchie e papule

Altre Malattie associate al Morso di Zecca

Altre malattie meno frequenti sono la febbre ricorrente da zecche (borreliosi), la tularemia, la babesiosi, la febbre Q, e la febbre emorragica di Crimea-Congo. Le zecche sono anche in grado di provocare reazioni allergiche e una rara forma di paralisi estesa a tutto il corpo (di norma, è sufficiente asportare il parassita per far regredire i disturbi).

Febbre Ricorrente da Zecche (Borreliosi)

La febbre ricorrente da zecche è una malattia causata da numerose specie di Borrelia. Questi batteri solitamente parassitano piccoli roditori (scoiattoli), ma possono essere trasmessi all'uomo da pidocchi o zecche. In Italia, sono stati segnalati poche decine di casi in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Puglia.

Nell'uomo, la malattia esordisce dopo un periodo di incubazione di circa 5-15 giorni, provocando febbre associata a sintomi di tipo simil-influenzale (mal di testa, vomito, dolori articolari e muscolari) della durata di 2-9 giorni, che si alternano a periodi di apiressia di 2-4 giorni. In assenza di un corretto trattamento (generalmente a base di antibiotici e riposo a letto), questo andamento può verificarsi da tre a cinque volte prima che l'infezione si estingua. La malattia può assumere un decorso più serio, che rende necessario il ricovero in ospedale, ma si tratta di casi rarissimi di persone anziane o con malattie croniche già in corso.

Babesiosi

La babesiosi è una rara e grave malattia causata dall'immissione in circolo di batteri del genere Babesia in seguito al morso di una zecca infetta. Il quadro clinico dell'infezione può rimanere asintomatico o presentarsi con una sintomatologia simil–malarica (astenia, febbre, nausea e vomito, dolori muscolari e ittero), dopo un periodo di incubazione di circa 1-4 settimane. La babesiosi può protrarsi per diversi giorni e, talora, prolungarsi per mesi. Talvolta, può esprimersi come malattia severa, rapidamente fatale, complicata da una grave anemia e da un'insufficienza renale e respiratoria.

La terapia è basata sull'uso di diversi farmaci tra cui clindamicina, azitromicina, atovaquone ed antimalarici, quali il chinino.

Tularemia (o Febbre dei Conigli)

La tularemia è una malattia batterica estremamente infettiva causata dalla Francisella tularensis e trasmessa da topi, conigli, scoiattoli e lepri. Questa zoonosi si manifesta con diversi quadri clinici, in base alla via di contagio. Oltre che dal morso di diversi artropodi (come tafani, pulci e zecche), infatti, l'infezione può essere contratta tramite il contatto diretto con animali infetti, il consumo della loro carne poco cotta, l'inalazione di particelle infettive (ad esempio, durante la falciatura dei campi) e l'ingestione di acqua contaminata. Gli individui che più spesso contraggono la tularemia sono i cacciatori, i macellai, i contadini e i conciatori di pelli.

Le sindromi cliniche associate alla tularemia sono ben 7: cutanea o ulcero-ghiandolare, ghiandolare, oculo-ghiandolare, gastrointestinale, polmonare, setticemica o tifoidea.

Nel caso dell'infezione trasmessa dal morso delle zecche, si sviluppa, dopo un periodo di incubazione di 1-14 giorni, una forma ulcero-ghiandolare con gonfiore doloroso dei linfonodi regionali e sintomi aspecifici (febbre alta, difficoltà a deglutire, dolori muscolari diffusi e mal di testa). A queste manifestazioni segue l'ulcerazione della cute in corrispondenza del punto di inoculo dell'agente patogeno. La malattia si protrae normalmente per un paio di settimane ed il trattamento antibiotico è risolutivo nella maggior parte dei casi. La terapia, in caso sospetto di tularemia, dovrebbe essere iniziata immediatamente, per evitare l'evoluzione in forme complicate e letali.