In caso di puntura di calabrone, è molto importante intervenire rapidamente. Come affermato nei capitoli precedenti, difficilmente il pungiglione del calabrone rimane conficcato nella cute, tuttavia, nel caso in cui questa evenienza dovesse verificarsi, è necessario procedere immediatamente con l'estrazione dello stesso. Per fare ciò sarebbe bene utilizzare uno strumento dal bordo sottile preventivamente sterilizzato (anche con una fiamma qualora ci si trovasse all'aperto e senza altri strumenti).

Dopo l'eventuale estrazione del pungiglione, o subito dopo la puntura di calabrone nel caso in cui il pungiglione non si fosse conficcato nella cute del malcapitato, sarebbe bene:

Lavare l'area di cute interessata con acqua e sapone e, successivamente, procedere con la disinfezione della pelle .

e, successivamente, procedere con la . Per ridurre il dolore e cercare, per quanto possibile, di attenuare la risposta infiammatoria scatenata dalla puntura di calabrone, porre del ghiaccio sulla lesione, oppure esporre l'area interessata ad un getto di acqua fredda .

sulla lesione, oppure esporre l'area interessata ad un . Utilizzare sulla lesione pomate a base di farmaci corticosteroidi (ad esempio, idrocortisone) appositamente formulate per contrastare i processi infiammatori derivanti da morsi e punture di insetti (ad esempio, Foille Insetti®). Queste pomate, generalmente, sono liberamente acquistabili in farmacia o parafarmacia senza ricetta medica (sono, infatti, farmaci da banco).

Se nonostante i suddetti interventi, il gonfiore e il dolore persistono - o peggio, aumentano - è necessario l'intervento del medico che può prescrivere la somministrazione di altri farmaci corticosteroidi e/o di antistaminici.

L'intervento di personale sanitario è altresì fondamentale nel caso in cui si manifestino sintomi tipici di reazioni allergiche sistemiche o, nei casi più gravi, qualora si manifestino sintomi attribuibili a un potenziale shock anafilattico. In simili frangenti, è necessario contattare immediatamente il 118, poiché la tempestività d'intervento è determinante per la salvezza del paziente. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, l'individuo ipersensibile punto dal calabrone deve rimanere in posizione distesa; se privo di sensi, dovrebbe essere adagiato nella posizione laterale di sicurezza.