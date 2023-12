Pulizia casalinga del viso

La pulizia quotidiana del viso è il principale gesto d'amore di cui la pelle ha bisogno per apparire morbida, luminosa e, soprattutto, depurata e libera da ogni impurità. Per ottimizzare l'effetto "purificante" del trattamento-viso, è necessario detergere accuratamente la pelle al mattino, appena svegli, e alla sera, prima di coricarsi.

Il primo ed importantissimo step per iniziare un'adeguata pulizia del viso è liberare la cute soffocata da trucco ed altre impurità che, inevitabilmente, si depositano nell'arco della giornata. La pelle, infatti, è paragonabile ad una spugna: durante il giorno, il naturale film idrolipidico della cute cattura ed assorbe smog, inquinamento e polveri, ostacolando la fisiologica traspirazione cutanea. Ecco, dunque, che la pulizia del viso, eseguita meticolosamente con detergenti specifici e delicati, risulta essenziale per mantenere quanto più a lungo la pelle in uno stato di salute ottimale.

Nota bene

Niente di più puro dell'acqua: affermazione certamente veritiera, ma non si deve pensare di eseguire una corretta pulizia della pelle "lavando" il viso solo con l'acqua (....sarebbe come lavare un piatto unto di olio senza il detersivo). Da qui si può facilmente comprendere come sia indispensabile scegliere scrupolosamente i detergenti adeguati in base al proprio tipo di pelle (secca, mista, grassa ecc.).

Come eseguire una corretta pulizia del viso a casa?

AL RISVEGLIO...



...la pelle ha bisogno di essere coccolata e detersa. Prima di tutto, si consiglia di massaggiare delicatamente la pelle del viso con un detergente specifico, che dovrebbe sempre essere scelto in base al tipo di pelle. Porre particolare attenzione alla detersione di occhi, orecchie e collo. Procedere con la pulizia del viso sciacquando la pelle con acqua tiepida. Concludere con una delicata asciugatura e con l'applicazione, dapprima di un tonico e, successivamente, di una crema adatta alla propria pelle (idratante, emolliente, ridensificante, antiage ecc.).



ALLA SERA...



...il trattamento per detergere il viso dev'essere più profondo. Durante l'arco della giornata, infatti, la pelle viene continuamente sottoposta all'azione di agenti inquinanti e polveri: per questa ragione, la pulizia del viso dev'essere più meticolosa. Dopo aver rimosso il trucco con l'aiuto di cotone e cosmetici struccanti, si consiglia di rimuovere il detergente con acqua tiepida, tamponare delicatamente con un panno morbido e massaggiare la pelle del viso e del collo con un tonico.

Dopo aver deterso ed asciugato il viso, si raccomanda di applicare, sia al mattino cha alla sera, una crema nutriente, idratante ed emolliente per mantenere la pelle morbida, idratata e luminosa.

I prodotti cosmetici devono essere scelti sempre in base al tipo di pelle. Ad esempio: