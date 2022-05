Pulire il cellulare: come, quanto e perché dovremmo farlo

Introduzione

Sono molte le azioni rimaste come abitudini della collettività dalla pandemia, come l'uso di dispositivi di protezione all'igienizzazione di varie superfici. Una di queste è pulire in maniera ancora più accurata le superfici comunemente toccate, come ad esempio quelle di cellulare e tablet, il cui touch screen riceve centinaia di pressioni quotidiane. Pulire e disinfettare i touch screen del telefono e dei vari devices, comprese le tastiere dei pc (dove si annidano la maggior parte dei germi) è veloce e facile. Lo si può fare usando salviettine disinfettanti (salvo espressa raccomandazione della casa produttrice dell'apparecchio in commercio).

La frequenza delle pulizie varia a seconda delle abitudini e della probabilità di esposizione a microbi, batteri, polvere ecc. E' stata proprio la diffusione del virus da COVID-19 ad incrementare l'attenzione riservata ad azioni come il lavare le mani e le superfici comunemente toccate.

Va ricordato che sia gli schermi tradizionali, touch screen, sia le custodie di dispositivi come cellulare, tablet e pc, sono spesso fonte di organismi microbici, come microbi, batteri, funghi, polvere, che entrano in contatto con la pelle e con le mucose se, ad esempio, ci si tocca il viso, si strofinano naso e occhi. Nessun allarme eccessivo: si tratta prevalentemente di depositi di sporco innocui per la salute, ma talvolta si trovano anche organismi patogeni (come il virus SARS-CoV-2) che sono in grado di sopravvivere su superfici abbastanza a lungo, e possono essere trasmessi.

In ambito ospedaliero, esistono studi che hanno messo in evidenza la correlazione tra utilizzo del cellulare da parte del personale medico e infezioni: il cellulare può esssere quindi un vettore di agenti patogeni, fra cui varie specie di Pseudomonas e Klebsiella pneumoniae, entrambe in grado di provocare infezioni anche gravi.