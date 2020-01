Progressivamente, lo pterigio può estendersi fino a coprire la cornea (tessuto trasparente che si trova davanti all' iride e alla pupilla ). Questa lesione appare come un'escrescenza, leggermente rialzata e, se aumenta eccessivamente di dimensioni o spessore, può interferire con la visione : un pterigio abbastanza grande, può effettivamente causare una distorsione della superficie della cornea, portando ad astigmatismo . Le cause che inducono lo sviluppo dello pterigio non sono ancora del tutto note. La malattia è probabilmente favorita dall' esposizione al sole e dalle irritazioni croniche della superficie oculare. Spesso, lo pterigio è evidente a occhio nudo, ma il medico conferma la diagnosi con un attento esame delle strutture interessate. Lo pterigio può essere asportato chirurgicamente, ma questa patologia tende a recidivare con una certa frequenza.

Uno pterigio è un disturbo localizzato sulla superficie oculare, caratterizzato dalla crescita anomala del tessuto congiuntivale bulbare. La protuberanza che si viene a creare presenta un andamento orizzontale e, dopo un certo periodo di crescita, tende a invadere la cornea sul lato dell'occhio più vicino al naso . In alcuni casi, questa membrana può riscontrarsi anche sul lato temporale dello stesso occhio. La porzione di cornea interessata diventerà biancastra e ricca di vasi , con una superficie non regolare. In pratica, lo pterigio somiglia a una sorta di panno o film sottile che cresce sopra l'occhio.

Lo pterigio può svilupparsi da una pinguecola . Quest'ultima lesione cresce in rilievo vicino alla cornea, ma normalmente non la coinvolge (proprio per questo aspetto, si distingue dal pterigio).

Per questa caratteristica, lo pterigio si riscontra soprattutto nei pescatori, negli alpinisti e in altre persone che trascorrono molto tempo al sole o lavorano all'aperto, senza l'adeguata protezione di occhiali o cappelli. La malattia sembra essere favorita anche dalle irritazioni croniche della superficie oculare. Altri fattori di rischio significativi sono rappresentati da:

Uno pterigio è una formazione benigna (non cancerosa) che, di solito, si presenta nei pazienti di età adulta ; rarissimi sono, invece, i casi nei bambini. La maggiore incidenza si verifica tra i 20 e i 50 anni di età e nei maschi si rileva una prevalenza doppia rispetto alle femmine. Le cause che inducono questo cambiamento nel normale tessuto congiuntivale non sono ancora del tutto chiare. Tuttavia, è noto che l'esposizione prolungata ad agenti atmosferici, in particolare al vento e ai raggi ultravioletti e infrarossi dalla luce solare , contribuisce all'insorgenza della malattia.

Sintomi e complicazioni

Lo pterigio si sviluppa in modo lento e progressivo sulla parte bianca dell'occhio (sclera), nelle porzioni nasali e temporali della periferia corneale. Questa lesione può non associarsi a sintomi specifici.

In alcuni pazienti, lo pterigio può diventare rosso e infiammato in particolari circostanze irritanti, come, ad esempio, stanze piene di fumo, aria condizionata, mancanza di sonno e luce del sole.

In caso d'infiammazione, si presentano frequentemente:

Arrossamento persistente;

Bruciore e fastidi nella visione notturna;

Lacrimazione eccessiva;

Diplopia nello sguardo laterale;

Sensazione di avere un corpo estraneo nell'occhio.

Se cresce eccessivamente e infiltra in modo significativo lo stroma della cornea, lo pterigio può interferire con la visione tirando e deformando (astigmatismo) la cornea.

Nei casi più avanzati, quando lo pterigio si estende nella zona ottica, si verifica una notevole riduzione della vista; in questo caso, viene coperta la porzione centrale della cornea collocata davanti alla pupilla.

In un numero estremamente piccolo di pazienti, lo pterigio può impedire all'occhio di muoversi completamente in tutte le direzioni.