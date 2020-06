Psoriasi delle Unghie - Psoriasi Ungueale

Spesso e volentieri, la psoriasi ungueale è associata ad altre forme di psoriasi; più in particolare, si manifesta soprattutto in associazione all' artrite psoriasica e alla psoriasi volgare , altrimenti definita psoriasi a placche o a chiazze.

Come per le altre forme di psoriasi, anche le cause scatenanti la psoriasi delle unghie non sono ancora state individuate con esattezza.

Nell'ambito della diagnosi, inoltre, è molto importante escludere la presenza di altre malattie che possono causare sintomi simili o analoghi a quelli causati dalal psoriasi delle unghie, come ad esempio, l' onicomicosi . Per fare ciò, solitamente, si esegue un esame istopatologico dell'unghia prelevando del tessuto subungueale.

Non appena si notano alterazioni dell'unghia, pertanto, è molto importante rivolgersi allo specialista (dermatologo) affinché possa eseguire una diagnosi il più tempestiva possibile e indicare al paziente quale strategia terapeutica è meglio adottare. Una volta diagnosticata la psoriasi ungueale, il medico può valutarne la gravità attraverso l'utilizzo di un apposito indice definito NAPSI (dall'inglese "Nail Psoriasis Severity Index"). Attraverso il NAPSI, il medico può valutare la gravità di diverse manifestazioni cliniche della psoriasi ungueale, assegnando loro un valore numerico in funzione della severità con cui si presentano.

La diagnosi della psoriasi ungueale dev'essere effettuata in maniera molto accurata, in modo tale da poter garantire ai pazienti che ne sono affetti il trattamento che meglio si addice al singolo caso.

La psoriasi delle unghie, pertanto, altera fortemente la struttura ungueale, rendendo in questo modo le unghie più fragili e permeabili agli agenti esterni, come acqua e detergenti , ma anche sporcizia e microorganismi . Va da sé che l'aumento della permeabilità dell'unghia ad agenti aggressivi e potenzialmente patogeni può portare anche a serie conseguenze.

Trattamento

Come si Cura la Psoriasi delle Unghie?

Il trattamento della psoriasi delle unghie varia in funzione della gravità della patologia stessa e in funzione del fatto che si manifesti singolarmente o in associazione ad altre forme di psoriasi.

Nel caso in cui la psoriasi delle unghie sia l'unica forma di cui il paziente soffre, e nel caso si presenti in forma lieve, solitamente, s'intraprende un trattamento topico. Tale trattamento prevede l'impiego di formulazioni farmaceutiche adatte all'applicazione sulle unghie che possono contenere principi attivi cheratolitici, vitamina D e suoi derivati o corticosteroidi. Sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale tipo di farmaco è meglio utilizzare e la sua posologia.

Per il trattamento delle forme più gravi di psoriasi delle unghie e/o nel caso in cui quest'ultima si presenti in associazione ad altre forme di psoriasi, il medico può decidere di prescrivere una terapia per via orale.

La terapia farmacologica per via orale prevede la somministrazione di farmaci immunosoppressori come il metotrexato e la ciclosporina e/o la somministrazione di farmaci biologici, come, ad esempio, l'infliximab, l'adalimumab, l'etanercept e il secukinumab. Ad ogni modo, anche in questo caso, sarà il medico a stabilire - su base strettamente individuale per ciascun paziente - quale tipo di terapia intraprendere per il trattamento della psoriasi ungueale.