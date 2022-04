Prurito in Testa: cause e rimedi

Nel corso di quest'articolo si cercherà di elencare e descrivere le principali cause di prurito in testa, i sintomi che possono manifestarsi insieme ad esso e i possibili trattamenti e rimedi.

Il prurito in testa è un sintomo piuttosto aspecifico di diversi disturbi e condizioni che, spesso (ma non esclusivamente), riguardano la cute e i suoi annessi. Può associarsi ad altri sintomi, locali o sistemici, che possono rivelarsi utili nell'individuazione della causa scatenante.

Il prurito in testa consiste in una sensazione pruriginosa che interessa il cuoio capelluto, in parte oppure interamente.

Cause di Prurito in Testa

Perché si ha prurito in testa? Da cosa dipende?

Come accennato, il prurito in testa è un sintomo aspecifico che può vedere nella sua insorgenza differenti cause, molte delle quali connesse a condizioni o problemi che affliggono la pelle - in particolare, il cuoio capelluto - ed eventualmente i suoi annessi.

La forfora è una condizione frequente caratterizzata dalla desquamazione del cuoio capelluto, con formazione di piccole scaglie o squamette di colore dal biancastro al giallino. Il prurito in testa è uno dei sintomi che più di frequente si associa alla desquamazione cutanea.

Le cause della forfora possono essere molteplici e talvolta la forfora può essere essa stessa il sintomo di altre patologie.

Dermatiti

Alcune forme di dermatite annoverano fra i propri sintomi il prurito in testa. Ne sono un esempio la dermatite atopica e la dermatite seborroica.

La dermatite atopica è una patologia infiammatoria della pelle i cui sintomi comprendono - oltre al prurito - la comparsa di eritemi, desquamazione e secchezza cutanee, formazione di crosticine.

La dermatite seborroica è anch'essa una malattia infiammatoria della pelle che si caratterizza per una spiccata attività delle ghiandole sebacee. Interessa soprattutto volto e cuoio capelluto che tendono ad arrossarsi, a ricoprirsi di squame secche o giallastre e untuose (quindi, a ricoprirsi di forfora) e a prudere o bruciare.

Patologie infettive, micosi e parassitosi

Infezioni e parassitosi che interessano il capo e il cuoio capelluto possono provocare prurito in testa. Fra queste, ricordiamo:

Infezioni sostenute dal patogeno opportunista Malassezia furfur (si tratta di un lievito che può essere normalmente presente sulla cute, ma che in alcune situazioni può proliferare eccessivamente provocando disturbi di diverso tipo. La sua presenza è associata alla comparsa di alcuni disturbi e malattie quali forfora e dermatite seborroica).

(si tratta di un lievito che può essere normalmente presente sulla cute, ma che in alcune situazioni può proliferare eccessivamente provocando disturbi di diverso tipo. La sua presenza è associata alla comparsa di alcuni disturbi e malattie quali forfora e dermatite seborroica). Tinea capitis o tigna dei capelli, una dermatomicosi sostenuta da funghi appartenenti ai generi Microsporum e Trichophyton.

o tigna dei capelli, una dermatomicosi sostenuta da funghi appartenenti ai generi Microsporum e Trichophyton. Varicella , patologia infettiva di natura virale scatenata dal Varicella zoster virus.

, patologia infettiva di natura virale scatenata dal Varicella zoster virus. Scabbia , malattia infettiva provocata dall'acaro Sarcoptes scabiei.

, malattia infettiva provocata dall'acaro Sarcoptes scabiei. Pediculosi o infestazione da pidocchi.

Allergie

Il contatto del cuoio capelluto con allergeni può provocare reazioni allergiche (allergie da contatto) caratterizzate da sintomi come rossore, gonfiore, irritazione, formazione di vesciche e prurito in testa.

Prurito in testa dopo tintura: è allergia? La comparsa di una sensazione pruriginosa in testa dopo aver effettuato una tinta per capelli potrebbe essere indice di una possibile reazione allergica a uno o più dei componenti della tintura. Quando si decide di ricorrere all'uso di tinte per capelli, pertanto, si raccomanda di effettuare sempre un test preliminare applicando una piccola quantità di prodotto sulla pelle (generalmente, dietro l'orecchio) almeno 48 ore prima dell'utilizzo. Ad ogni modo, indicazioni più specifiche su come eseguire il test sono generalmente contenute sulla confezione della tinta stessa.

La psoriasi è una patologia cutanea cronica di natura infiammatoria che si caratterizza per la comparsa di placche eritematose ricoperte di squame. Può colpire anche il cuoio capelluto e, in alcuni casi, tali placche possono essere pruriginose, determinando quindi al comparsa del prurito in testa.

Somatizzazione di ansia e stress

Il prurito in testa può anche rappresentare una somatizzazione di condizioni di forte stress e/o di condizioni ansiose. In questi casi, non è raro che in associazione al prurito del cuoio capelluto si associ anche una perdita di capelli più o meno accentuata (in quasi casi, si parla più propriamente di alopecia da stress).

L'alopecia areata è una forma di alopecia che si caratterizza per la perdita di capelli in aree generalmente limitate e di forma rotondeggiante. Fra i sintomi che la caratterizzano può comparire anche il prurito in testa.

Patologie sistemiche

Non sempre il prurito in testa è riconducibile a problemi o disturbi del cuoio capelluto; talvolta, infatti, lo stimolo pruriginoso che interessa il capo può rientrare nella sintomatologia di malattie sistemiche, quali ad esempio:

Il cuoio capelluto è soggetto a scottature solari esattamente come altre aree corporee. In caso di esposizione eccessiva e/o prolungata e/o senza l'uso di protezioni solari con adeguato indice di protezione, è quindi possibile andare incontro a scottature. Queste, oltre a causare infiammazione e arrossamento, possono anche causare prurito o dolore in testa.

Altre possibili cause

Fra le altre possibili cause di prurito in testa, ritroviamo:

Infiammazione dei muscoli erettori dei capelli ;

; Follicolite (si tratta dell'infiammazione dei follicoli piliferi; generalmente, è causata da infezioni di natura batterica - spesso sostenute da Staphylococcus aureus - o di natura fungina - spesso sostenute dal già citato Malassezia furfur);

(si tratta dell'infiammazione dei follicoli piliferi; generalmente, è causata da infezioni di natura batterica - spesso sostenute da Staphylococcus aureus - o di natura fungina - spesso sostenute dal già citato Malassezia furfur); Intolleranze alimentari (in alcuni casi, il prurito - anche alla testa - può manifestarsi in presenza di intolleranze alimentari).

(in alcuni casi, il prurito - anche alla testa - può manifestarsi in presenza di intolleranze alimentari). Disidratazione e secchezza del cuoio capelluto.

