Con l'arrivo dell'estate e dei mesi più caldi, è di fondamentale importanza proteggersi dal sole utilizzando creme e prodotti con idoneo indice di protezione; tuttavia, allo stesso tempo, è opportuno anche proteggersi dalle punture di insetti come le zanzare che, in alcune zone, non danno tregua nemmeno durante le ore diurne. Una delle domande più frequenti in simili contesti è: protezione solare e repellenti per zanzare si possono usare insieme? Entriamo più nel dettaglio.

Repellenti cutanei per zanzare: cosa sono e a cosa servono

I repellenti per le zanzare sono prodotti contenenti sostanze capaci di ostacolare il raggiungimento della pelle da parte della zanzara, impedendole così di pungere per accedere ai vasi sanguigni dello sfortunato ospite.

In commercio, esistono numerosi tipi di repellenti per insetti. Per proteggersi efficacemente dalle zanzare, è consigliabile ricorrere all'uso di prodotti registrati come presidi medico chirurgici, oppure come prodotti biocidi, a seconda dei casi, che - per poter essere commercializzati - hanno ottenuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute. In questi prodotti, le concentrazioni di principi attivi sono esplicitate e, affinché ne sia autorizzata al vendita, essi devono necessariamente presentare prove di efficacia .

In alternativa, esistono anche prodotti cosmetici ad azione repellente ; tuttavia, in questi casi, non è necessario che il produttore presenti prove di efficacia in merito all'azione repellente e, allo stesso tempo, non possono essere indicate le concentrazioni di principi attivi contenuti.

I repellenti per zanzare sono disponibili in forma di: spray, lozioni, roll-on, salviette imbevute, creme, ecc.

La durata della protezione fornita contro le zanzare e le loro punture è correlata alla concentrazione di principio attivo all'interno del prodotto.

La scelta dell'insettorepellente cutaneo da utilizzare dipende da diversi fattori, fra cui ricordiamo: