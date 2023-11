Proteine Myprotein: novità e offerte speciali da non perdere

Le proteine Myprotein ti vengono in aiuto in diversi modi. Nutrono il tuo organismo e forniscono tutti gli aminoacidi essenziali di cui necessita. Ti aiutano a gestire il peso, perché sono in grado di darti un senso di sazietà prolungato nel tempo. Questo significa che sentirai meno lo stimolo della fame e riuscirai a seguire con minore sforzo il tuo regime alimentare, anche in caso di diete impegnative per perdere peso.

Contribuiscono allo sviluppo e alla crescita della massa muscolare. E sono particolarmente indicate se pratichi, per esempio, un'attività di resistenza come il sollevamento pesi ma anche altre attività con intenso regime come il nuovo stile di allenamento Hyrox.

Ti consentono di recuperare le microlesioni che si formano a livello muscolare dopo un allenamento. Le proteine cioè riparano i muscoli che così diventano ancora più forti.

Non solo, le proteine in polvere ti permettono di seguire una dieta equilibrata, anche quando hai pochissimo tempo da dedicare ai tuoi pasti quotidiani. Le proteine Myprotein, infatti, si sciolgono semplicemente nell'acqua o nel latte e sono subito pronte da bere. Ti risolvono così tutti i problemi di preparazione della colazione o degli spuntini di metà mattinata e di metà pomeriggio.