Proteine in polvere: una alternativa vegetale

Siccome non tutti hanno la possibilità di compensare l'apporto di proteine giornaliero di cui hanno bisogno, in special modo Bodybuilder e atleti, molti oggigiorno si rivolgono alle proteine in polvere. Con la consapevolezza però e la libertà di riconoscere che non sono indispensabili.

Le proteine in polvere si distinguono in due grandi gruppi: animali e vegetali. La variante vegetale è adatta alle diete vegetariana, vegana e flexitariana. Alcune discussioni aperte online adducono maggiore efficacia a un tipo piuttosto che all'altro. Capire quale esperto sia da consigliare sugli altri non è facile, in ogni caso è importante capire che cosa fa al caso proprio.

Migliori proteine in polvere vegetali?

Se sei interessato all'assunzione di proteine vegetali in polvere perché te lo richiede la tua dieta? Alcuni bodybuilder considerano le proteine in polvere più un cibo che un integratore e lo utilizzano anche per preparare i pasti. Avere le proteine in polvere in casa non è affatto una cattiva idea, considerato inoltre che non è necessario assumerle tutti i giorni essendo già la dieta un fatto che concorre all'apporto calorico giornaliero.

Per stabilire quali siano le migliori proteine in polvere, si dice di controllare la percentuale di proteine contenuta in 100 grammi di prodotto. Se sei interessato all'acquisto di proteine vegetali sicure e utilizzate giornalmente da svariate migliaia di atleti, potrebbe interessarti utilizzare dei codici sconto Myprotein alla pagina di Focus.it e risparmiare sul totale della tua spesa.

Myprotein è un brand da lungo tempo sul mercato e di recente focalizzato sull'apertura di linee naturali e vegetali.

Integratori di proteine vegetali fanno male?

L'assunzione eccessiva di qualsiasi sostanza, anche del latte, può essere dannosa per il nostro organismo. Come dimostrato, esiste una soglia limite oltre la quale le proteine ingerite non possono essere utilizzate nella sintesi proteica e vengono smaltite dai reni e tramite urina. Consulta l'articolo sull'eccesso di proteine per tutti gli ulteriori dettagli.