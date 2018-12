Come si può notare, le prostaglandine svolgono diverse attività, talvolta opposte fra loro, ma che permettono di mantenere l'omeostasi all'interno dell'organismo.

In condizioni fisiologiche, quindi in assenza di stati infiammatori , le prostaglandine svolgono numerose funzioni importanti per l'organismo:

Le prostaglandine sono implicate nello svolgimento di diverse funzioni fisiologiche, così come sono implicate in processi patologici (infiammazione).

Per approfondire:

Ruolo delle Prostaglandine nell'Infiammazione

Le prostaglandine non sono implicate solo nelle funzioni omeostatiche dell'organismo, ma entrano in gioco anche durante i processi infiammatori. Difatti, in simili situazioni le prostaglandine pro-infiammatorie derivanti dall'azione della COX-2 sull'acido arachidonico:

Inducono vasodilatazione incrementando la permeabilità vasale;

incrementando la permeabilità vasale; Favoriscono la comparsa di edema ;

; Diminuiscono la soglia del dolore attraverso la sensibilizzazione dei nocicettori (recettori del dolore) ai mediatori dell'infiammazione (le prostaglandine, infatti, non sono le uniche molecole a partecipare alla cosiddetta risposta infiammatoria);

attraverso la sensibilizzazione dei nocicettori (recettori del dolore) ai mediatori dell'infiammazione (le prostaglandine, infatti, non sono le uniche molecole a partecipare alla cosiddetta risposta infiammatoria); Favoriscono l'incremento della temperatura corporea (tale incremento, tuttavia, è regolato anche da altri fattori non prostaglandinici).

Azione dei farmaci antinfiammatori non steroidei

Sicuramente, il ruolo delle prostaglandine nell'infiammazione è di grande rilievo. Pertanto, non sorprende che i principali e più comuni farmaci utilizzati per contrastare i processi infiammatori - ossia i FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei - interferiscano proprio con la sintesi di questi eicosanoidi.

Nel dettaglio, tali farmaci inibiscono l'attività dell'enzima ciclossigenasi: i FANS non selettivi sono capaci di inibire entrambe le isoforme COX-1 e COX-2; mentre i FANS selettivi - meglio noti come "oxicam" (ad esempio, piroxicam) - inibiscono selettivamente l'isoforma inducibile COX-2. Grazie a questa selettività, gli oxicam dovrebbero ridurre gli effetti collaterali tipici dei FANS non selettivi e riconducibili proprio all'inibizione dell'isoforma costitutiva COX-1.