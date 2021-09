Propafenone: Cos'è, Meccanismo d'Azione, Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è il Propafenone e Caratteristiche generali Il propafenone è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci antiaritmici che trova impiego nel trattamento di alcuni tipi di aritmie. Shutterstock Propafenone - Struttura Chimica Il principio attivo è disponibile all'interno di diversi medicinali adatti all'uso orale e parenterale. Tali medicinali, per essere dispensati, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile; tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente a seconda dei casi (può essere necessario il pagamento di un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Propafenone Propafenone Accord®

Propafenone Doc®

Propafenone Eg®

Propafenone Pensa®

Propafenone Ratiopharm®

Rytmonorm®

A Cosa Serve Quando si Usa il Propafenone e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'impiego del propafenone è indicato nel trattamento di: Extrasistolia ventricolare;

Tachicardia;

Tachiaritmie ventricolari e sopraventricolari, compresa la sindrome di Wolff-Parkinson-White.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Propafenone? Prima di iniziare il trattamento con propafenone è necessario informare il medico se: Si ha un peacemaker;

In passato si è avuto un infarto;

Si ha una grave alterazione della funzionalità del ventricolo sinistro;

Si soffre di cardiopatia strutturale significativa;

La funzionalità epatica e/o renale è alterata;

Si hanno problemi delle vie respiratorie, come asma o BPCO;

Si è anziani;

Si sta allattando al seno o si è in gravidanza. Inoltre, è importante sapere che durante il trattamento con propafenone potrebbero manifestarsi: Peggioramenti della miastenia grave nei pazienti che ne sono affetti;

Peggioramento dei problemi al cuore di cui soffre il paziente;

Alterazioni nel funzionamento del peacemaker. È comunque opportuno precisare che, sia prima che durante il trattamento, il medico dovrà eseguire regolari controlli (ad esempio, ECG, esami clinici, ecc.) al fine di valutare la risposta del paziente al trattamento col principio attivo in questione. NOTA BENE Il propafenone può causare effetti come stanchezza, visione offuscata, vertigini e abbassamento della pressione sanguigna. Tali effetti possono influenzare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari, pertanto, si raccomanda cautela e di evitare simili attività qualora i sopra menzionati effetti dovessero manifestarsi.

Se ci si deve sottoporre ad un intervento chirurgico di qualsiasi tipo (inclusi quelli odontoiatrici), il medico che eseguirà l'intervento e l'anestesista devono essere informati della terapia in atto con propafenone.

Come Agisce Meccanismo d'Azione del Propafenone Il propafenone esercita la sua azione mediante il blocco dei canali del sodio e grazie all'effetto stabilizzante la membrana delle cellule miocardiche. Inoltre, il principio attivo è dotato di azione anestetica locale ed è anche in grado di esercitare una blanda azione beta-bloccante. Il propafenone è capace di ridurre il tasso di aumento del potenziale d'azione, cui consegue il rallentamento della conduzione dell'impulso (effetto dromotropo negativo). Il principio attivo prolunga il periodo refrattario atriale e ventricolare in maniera proporzionale alla dose utilizzata.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Propafenone e in Quali Dosi? Come accennato, il propafenone è disponibile all'interno di formulazioni farmaceutiche adatte alla somministrazione orale (compresse, capsule a rilascio prolungato) e alla somministrazione parenterale (soluzione iniettabile per uso endovenoso). Il propafenone per via parenterale verrà somministrato esclusivamente da personale medico attraverso iniezione endovenosa. Le compresse e le capsule a rilascio prolungato vanno deglutite intere con un po' d'acqua, NON devono essere frantumate, rotte o masticate . La dose di propafenone da assumere e la forma farmaceutica da impiegare, così come la durata del trattamento, verranno stabilite dal medico per ciascun paziente. Si raccomanda, pertanto, di attenersi alle indicazioni fornite da questa figura sanitaria.

Gravidanza e Allattamento Il Propafenone può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Il propafenone non dovrebbe essere usato in gravidanza, a meno che il medico non lo prescriva in quanto lo ritiene assolutamente necessario e, in questo caso, l'impiego del principio attivo dovrebbe comunque avvenire solo ed esclusivamente sotto lo stretto controllo di questa figura sanitaria. Il propafenone non deve essere utilizzato dalle madri che allattano al seno. Pertanto, qualora fosse necessario iniziare un trattamento con propafenone, le donne in gravidanza e quelle che allattano devono necessariamente informare il medico della loro condizione prima di utilizzare il principio attivo.