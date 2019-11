Proclorperazina Contro il Vomito

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Proclorperazina: quando può essere usata? La proclorperazina è indicata per il trattamento e la prevenzione del vomito e della nausea di qualsivoglia tipo.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Proclorperazina e Altri Farmaci A causa delle interazioni farmacologiche - anche gravi - che possono instaurarsi, prima di iniziare il trattamento con proclorperazina è necessario informare il medico se si stanno utilizzando, si sono assunti da poco, o si dovranno assumere farmaci quali: Sedativi;

Anestetici;

Farmaci antiacidi;

Farmaci per la cura del morbo di Parkinson;

Litio;

Farmaci che prolungano l'intervallo QT;

Farmaci citotossici;

Carbamazepina;

Sulfamidici. In qualsiasi caso, il medico deve essere informato se si stanno assumendo, se sono stati assunti da poco o si ha intenzione di assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici.

Come Agisce Come Funziona la Proclorperazina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La proclorperazina esercita la sua azione di prevenzione e trattamento della nausea e del vomito agendo a livello centrale nella Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ). La CTZ rileva le sostanze emetogene presenti nell'organismo e invia le informazioni al centro del vomito, modulandone l'attività. Esercitando un'azione di blocco, la proclorperazina impedisce alla CTZ di indurre il vomito.

Dosaggio e Modo d'uso In quale Dosaggio si usa la Proclorperazina? La proclorperazina è disponibile in forma di supposte per uso rettale o di compresse per uso orale. Le dosi abitualmente impiegate in terapia sono le seguenti: Uso orale Adulti : nel trattamento dell'attacco acuto di vomito e nausea, la dose raccomandata è di una compressa da 5 mg di proclorperazina tre volte al dì, ad intervalli regolari. Per la prevenzione del vomito e della nausea la dose raccomandata è di 1-2 compresse.

: nel trattamento dell'attacco acuto di vomito e nausea, la dose raccomandata è di una compressa da 5 mg di proclorperazina tre volte al dì, ad intervalli regolari. Per la prevenzione del vomito e della nausea la dose raccomandata è di 1-2 compresse. Anziani e bambini : si consiglia di ridurre le dosi sia nei bambini che nei pazienti con più di 65 anni di età. Uso rettale Adulti : La dose raccomandata è di 2 supposte (da 10 mg di proclorperazina l'una) al giorno, una al mattino e una alla sera. In alcuni casi, come ad esempio nel vomito incoercibile, si possono somministrare inizialmente 1 o 2 supposte e proseguire poi il trattamento per via orale.

: La dose raccomandata è di 2 supposte (da 10 mg di proclorperazina l'una) al giorno, una al mattino e una alla sera. In alcuni casi, come ad esempio nel vomito incoercibile, si possono somministrare inizialmente 1 o 2 supposte e proseguire poi il trattamento per via orale. Anziani : utilizzare dosi ridotte.

: utilizzare dosi ridotte. Bambini : l'uso delle supposte nei bambini NON è raccomandato.

Gravidanza e Allattamento La Proclorperazina può essere usata in Gravidanza e durante l'Allattamento? La proclorperazina NON deve essere utilizzata durante il primo trimestre di gravidanza. Nei periodi successivi, il principio attivo potrebbe essere utilizzato ma solo se strettamente necessario e solo sotto controllo medico. Ad ogni modo, l'uso della proclorperazina durante la gravidanza NON è generalmente consigliato; essa, infatti, può causare effetti collaterali nel feto, quali letargia, ipereccitabilità paradossa, tremore e basso indice di Apgar. Inoltre, è stato riportato che il principio attivo può prolungare il parto, pertanto, la sua somministrazione andrebbe evitata fino a che il collo dell'utero non abbia raggiunto una dilatazione di 3-4 cm. Poiché la proclorperazina viene escreta nel latte materno, l'allattamento al seno deve esser interrotto in caso di terapia con il principio attivo.