Come Assumere la Procaina

Modo d'uso e posologia variano in funzione della forma farmaceutica a base di procaina che si necessita utilizzare.

Procaina in soluzione dentale o gocce odontalgiche

La dose di procaina in forma di soluzione dentale o gocce odontologiche abitualmente consigliata è di 1-2 spruzzi o 1-2 gocce (a seconda del medicinale utilizzato) da applicare direttamente in corrispondenza del dente o dell'area della bocca interessata dal dolore. Le applicazioni possono essere effettuate al bisogno oppure secondo prescrizione medica. Il liquido così somministrato dovrebbe essere mantenuto "in situ" per qualche minuto e in seguito espulso e non deglutito. Per informazioni più dettagliate, chiedere consiglio al medico o al farmacista.

Procaina in gocce auricolari

Quando si utilizzano le gocce auricolari a base di procaina, la posologia abitualmente utilizzata può variare in funzione della specialità medicinale impiegata e della concentrazione di principio attivo contenuta. Generalmente, la dose consigliata varia dalle 3 alle 8 gocce da instillare nel condotto uditivo esterno 2-4 volte al giorno.

In qualsiasi caso, il trattamento non dovrebbe mai superare i 10 giorni di durata e se non si notano miglioramenti dopo uno o due giorni, è necessario contattare il medico.

Nota: prima di instillare le gocce, è consigliabile scaldare il flacone con il calore delle mani al fine di evitare la fastidiosa sensazione di freddo.

Procaina in crema cutanea

Quando si utilizzano creme cutanee a base di procaina, solitamente, si consiglia di applicare 1-2 centimetri di prodotto direttamente sulla porzione di cute interessata, una o due volte al dì. Se necessario, è possibile coprire quest'area con garza sterile e cerotto adesivo.