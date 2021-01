Luce Naturale: Benefici sull'Organismo

Introduzione Praticamente tutti preferirebbero lavorare e vivere la propria vita sotto il calore del sole piuttosto che sotto il ronzio e il bagliore delle lampadine fluorescenti. Quello che potrebbe sembrare solo un vezzo, in realtà, è molto di più: in un certo senso, è un'esigenza dettata da ragioni biologiche. La luce naturale, infatti, è molto benefica per l'organismo.

Luce Naturale in Ufficio Un recente sondaggio condotto da Future Workplace e riportato dal The Harvard Business Review conferma quanto la luce naturale sia importante per le persone. Oltre 1.600 dipendenti, infatti, hanno affermato che la prima cosa da fare per rendere migliori gli ambienti di lavoro sarebbe escogitare dei modi per permettere l'accesso alla luce naturale e la vista sull'esterno. Questo desiderio ne ha superati altri molto diffusi, come i centri fitness e l'assistenza all'infanzia in loco.

Tutti i benefici della luce solare La luce naturale non migliora solo l'umore e aumenta la produttività. Ecco tutti i principali benefici garantiti dell'esposizione all'aria aperta e al sole.

Aumenta la produzione di vitamina D La luce naturale è necessaria alla produzione di vitamina D. Il 90% della vitamina D presente nell'organismo, infatti, viene prodotto in seguito all'esposizione ai raggi ultravioletti. Ecco perché è chiamata anche "vitamina del sole". Si tratta di una sostanza in grado di favorire l'assorbimento intestinale del calcio e del fosforo (minerali essenziali per la robustezza dell'osso) e, quindi, dotata di un ruolo protettivo nei confronti dello scheletro e di malattie come l'osteoporosi. Ma non solo. Contribuisce anche a: mantenere stabile il sistema nervoso,

proteggere il cuore ,

, permettere una normale coagulazione del sangue,

regolare il ritmo circadiano ,

, consentire la produzione di ormoni. Sembra, inoltre, che la vitamina D rafforzi le difese naturali dell'organismo, abbia proprietà antinfiammatorie e riduca il rischio di diverse malattie.

Previene la depressione stagionale Alcune persone in autunno sviluppano il disturbo affettivo stagionale, una forma di depressione correlata alla diminuzione delle ore di luce e all'aumento di quelle di buio, mentre altre sperimentano la tristezza invernale, legata sempre a una minore esposizione al sole. Ecco perché è bene esporsi il più possibile alla luce naturale: si tratta di un modo molto efficace per tenere a bada i cambiamenti di umore.

Migliora il sonno Poiché la salute mentale e il sonno spesso vanno di pari passo, non sorprende che la luce naturale influenzi entrambi. Un piccolo studio del 2014 condotto su un gruppo di impiegati, per esempio, ha dimostrato che le persone che riuscivano a esporsi alla luce solare erano più serene e dormivano meglio di quelle che stavano poco tempo all'aria aperta.

Riduce i rischi dell'illuminazione fluorescente Più tempo si trascorre esposti a una fonte di luce naturale, meno tempo probabilmente si trascorrerà alla luce innaturale delle lampadine fluorescenti. Sebbene le lampade fluorescenti compatte siano generalmente riconosciute come sicure, per alcune persone l'esposizione alla luce fluorescente sembra suscitare un livello eccessivo stress. Non solo. Le lampadine fluorescenti compatte possono anche aumentare il rischio di emicrania e di affaticamento degli occhi.

Fa bene alla pelle I raggi ultravioletti e i raggi infrarossi di cui è composta la luce solare possiedono caratteristiche antisettiche, antimicrobiche e antibatteriche. Ecco perché l'esposizione al sole, su consiglio e indicazioni del dermatologo, può essere utile contro malattie come psoriasi ed eczema. Inoltre, svolge un'azione anti-seborroica a livello della pelle: in pratica, contrasta la produzione di liquidi, tossine e grasso in eccesso, normalizzando la cute.

Gli altri benefici Aiuta a controllare i sintomi di alcune malattie e problematiche, come contratture muscolari e dolori ossei, artrite, ritenzione idrica

Regala buon umore

Accresce il desiderio sessuale

Contribuisce a tenere sotto controllo il peso corporeo