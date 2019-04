Quali Effetti Indesiderati può causare il Primidone?

Come qualsiasi altro principio attivo, anche il primidone può causare effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Ad ogni modo, all'inizio del trattamento si possono comunemente manifestare sonnolenza, disattenzione e irritabilità. Altri possibili effetti indesiderati consistono in:

Generalmente, i suddetti effetti tendono a scomparire spontaneamente; in alcuni casi, tuttavia, potrebbero manifestarsi in forma grave e richiedere la sospensione del trattamento. Qualora dovessero comparire, perciò, è bene informarne subito il medico.

Infine, si segnala che durante il trattamento con il primidone potrebbero manifestarsi - benché raramente - anche i seguenti effetti collaterali:

Sovradosaggio

L'assunzione di dosi eccessivamente alte di primidone provoca depressione del sistema nervoso centrale e può dare origine a sintomi come: atassia, depressione respiratoria, perdita di coscienza e coma. In caso di sovradosaggio da primidone, pertanto - accertato o presunto che sia - è necessario recarsi nel più vicino pronto soccorso avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto. Il trattamento prevede lo svuotamento gastrico e la messa in pratica di tutte le misure di supporto del caso.