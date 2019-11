Prilocaina: Usi e Forme Farmaceutiche

Generalità La prilocaina è un principio attivo ad azione anestetica utilizzato in diversi ambiti. Shutterstock Prilocaina - Struttura Chimica Difatti, in funzione della modalità di somministrazione e della formulazione farmaceutica in cui si trova, questo principio attivo può essere utilizzato per anestetizzare diverse parti del corpo in svariate situazioni. Più nel dettaglio, la prilocaina si trova all'interno di medicinali per uso topico in associazione alla lidocaina e all'interno di medicinali per uso parenterale come unico principio attivo. L'utilizzo di questi ultimi è riservato al solo ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili. Esempi di Medicinali contenenti Prilocaina Anesderm® (in associazione a lidocaina)

Emla® (in associazione a lidocaina)

Fortacin® (in associazione a lidocaina)

Lidocaina e Prilocaina Teva® (in associazione a lidocaina)

Oraqix® (in associazione a lidocaina)

Prilotekal® (uso ospedaliero)

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Prilocaina: quando può essere usata? Come accennato, in funzione del medicinale utilizzato e della via e modalità di somministrazione, la prilocaina può essere impiegata in diverse occasioni. Nel dettaglio: I medicinali contenenti prilocaina per uso parenterale (Prilotekal® soluzione iniettabile) sono indicati negli adulti per effettuare l' anestesia spinale in caso di interventi chirurgici di breve durata.

(Prilotekal® soluzione iniettabile) sono indicati negli adulti per effettuare l' in caso di interventi chirurgici di breve durata. I medicinali contenenti prilocaina in forma di crema cutanea (Anesderm®, Emla®, Lidocaina e Prilocaina Teva®) sono indicati: In adulti, adolescenti e bambini per intorpidire la pelle prima di inserzioni di aghi (ad esempio, per fare un'iniezione o un prelievo del sangue) o prima di interventi chirurgici minori sulla pelle. In adulti e adolescenti per anestetizzare gli organi genitali prima di fare un'iniezione o prima di procedure mediche come la rimozione di verruche (un medico o un infermiere deve supervisionare l'utilizzo del medicinale a livello degli organi genitali). Negli adulti per anestetizzare la cute prima di pulire, detergere o rimuovere la pelle danneggiata delle ulcere alle gambe .

(Anesderm®, Emla®, Lidocaina e Prilocaina Teva®) sono indicati: I medicinali contenenti prilocaina in forma di spray cutaneo (Fortacin®) sono indicati nel trattamento dell' eiaculazione precoce primaria negli uomini adulti.

(Fortacin®) sono indicati nel trattamento dell' negli uomini adulti. I medicinali contenenti prilocaina in forma di gel periodontale (Oraqix®) sono indicati nei pazienti adulti per il controllo del dolore associato ad alcuni tipi di procedure dentali, quali l'ablazione del tartaro e/o la levigatura delle radici (pulizia di quelle porzioni dei denti che uno spazzolino non riesce a raggiungere) e il sondaggio (esplorazione di denti e gengive).

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Prilocaina Prima di sottoporsi alla somministrazione della prilocaina, è necessario informare il medico delle proprie condizioni di salute e dell'eventuale presenza di disturbi, malattie o condizioni particolari, fra cui allergie alla stessa prilocaina o ad altri farmaci anestetici. Ad ogni modo, poiché le avvertenze e le precauzioni d'uso possono variare in funzione del tipo di farmaco contenente prilocaina preso in considerazione, per maggiori informazioni, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale che si deve utilizzare e si consiglia di consultare il proprio medico.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Prilocaina e Altri Farmaci Prima di utilizzare la prilocaina è necessario informare il medico se si stanno assumendo, se sono stati assunti da poco o si ha intenzione di assumere medicinali o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc. Ad esempio, a causa delle possibili interazioni, è necessario informare il medico se si stanno assumendo farmaci antiaritmici, antibiotici (sulfamidici e nitrofurantoina), antiepilettici (fenobarbital, fenitoina, ecc.), farmaci beta-bloccanti, cimetidina, altri anestetici locali.

Come Agisce Come Funziona la Prilocaina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La prilocaina è un anestetico locale di tipo ammidico che espleta la sua funzione bloccando gli impulsi nervosi nell'area in corrispondenza della quale viene somministrata mediante l'inibizione dei canali del sodio voltaggio-dipendenti. La prilocaina inibisce la funzione delle strutture eccitabili come tutti i tipi di fibre nervose (sensitive, motorie, autonome).

Dosaggio e Modo d'uso In quale Dosaggio si usa la Prilocaina? Dosaggio, modo e tempo di somministrazione della prilocaina variano in funzione del tipo di medicinale che si necessita utilizzare, della via di somministrazione e del tipo di indicazioni per le quali l'uso del principio attivo è necessario. In alcuni casi, i medicinali che contengono prilocaina vengono utilizzati solo da personale sanitario (soluzione iniettabile, crema cutanea per anestetizzare la pelle prima di procedura di diverso tipo, gel periodontale). Ad ogni modo, per informazioni più dettagliate si consiglia ancora una volta di chiedere consiglio al medico e di far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale contenente prilocaina che si deve assumere.

Gravidanza e Allattamento La Prilocaina può essere utilizzata nelle donne in Gravidanza e nelle madri che Allattano al Seno? La prilocaina per uso parenterale NON deve essere somministrata per l'anestesia durante il parto. Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della loro condizione prima di farsi somministrare la prilocaina in soluzione iniettabile. La prilocaina in forma di creme per uso cutaneo sembra non arrecare danni quando utilizzata in gravidanza e durante l'allattamento; tuttavia, tali medicinali possono essere utilizzati solo se prescritti dal medico e comunque sotto il suo controllo. La prilocaina in gel periodontale, invece, non deve essere utilizzata in gravidanza se non espressamente prescritto dal dentista che, in qualsiasi caso, dovrà esser informato della gestazione. L'allattamento al seno può essere continuato dopo la somministrazione del suddetto gel periodontale. L'uso della prilocaina in spray cutaneo per il trattamento dell'eiaculazione precoce NON è indicato nelle donne. Tuttavia, le partner di uomini in trattamento con questo tipo di medicinale possono trovarsi ad essere esposte al principio attivo. Se così fosse in presenza di una gravidanza o mentre si allatta al seno, chiedere consiglio al proprio medico.